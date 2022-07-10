OnlyFans gelirinin açıklayan influencer’lar trendine bir influencer daha katıldı. Twitch’teki yayınlarıyla daha önce pek çok tartışmaya konu olan Amouranth, OnlyFans'te sadece fotoğraflarını satarak kaç para kazandığını açıkladı.

Siz ne düşünüyorsunuz bilemeyiz ama son zamanlarda OnlyFans influencer’ları 'gelir' açıklamalarıyla epey gündemde. Gün geçmiyor ki bir OnlyFans ünlüsü daha gelirini açıklamasın. Daha geçtiğimiz ay içerisinde sizlere OnlyFans gelirini açıklayan influencer’ların haberini yapmıştık. Hatta bunlardan biri de Türk’tü.

Şimdi ise önce Twitch’teki ‘HotTub’ yayınları ile gündeme gelen ve sonrasında OnlyFans hesabı açarak ününe ün katan popüler yayıncı Amouranth, OnlyFans’ten bugüne kadar toplam ne kadar kazandığını açıkladı.

Toplamda 33.760.272 dolar, yani 583.151.306 Türk Lirası

Amouranth’ın Twitter üzerinde yaptığı paylaşımdan görebileceğiniz gibi kendisinin OnlyFans’ten elde ettiği toplam gelir tam 33 milyon 760 bin 272 dolar. Tabii bu brüt gelir, net geliri ise 466.493.397 Türk Lirasına tekabül eden 27.006.617 dolar.

Amouranth şu anda içerik ürettiği platformlarda en çok izlenen kadın yayıncılar arasında yer alıyor. Twitch'te geçirdiği süre boyunca Amouranth, yayın içeriği sebebiyle çok sayıda ban yedi veya hesabı askıya alındı. Yayıncı daha önce OnlyFans'a geçmenin bir yetkilendirme meselesi olduğunu belirtmiş ve platformu Twitch'ten çok daha güvenli bir ortam olarak tanımlamıştı.

Kendisi OnlyFans'tan ayda 1,5 milyon dolardan fazla kazandığını belirterek bunun ne kadar kazançlı bir iş olabileceğini anlatan Amouranth, attığı tweet’te "Bu Parayla ilgili değil, bir mesaj göndermekle ilgili" diyor. Peki siz Amouranth ve diğer yayıncıların OnlyFans gelirleri ve bu gelirlerini paylaşmaları hakkında ne düşünüyorsunuz?