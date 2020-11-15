Sektör değerlendirmesi yapan uzmanlara göre Xbox Series X ve PlayStation 5 göreceğimiz son büyük konsollar olabilir. Gelecekte konsolların yerini uzmanlara göre bulut oyun hizmetleri alacak.

Hem Sony’nin hem de Microsoft’un oyun konsollarının ömrü, modern bilgisayarların ömürlerine kıyasla daha uzun oluyor ve 6-7 yılı buluyor. Yeni konsolların yüksek üretim maliyetleri ve beklenenden az satış yaptıkları iddiaları, Sony ve Microsoft’u bu süreyi daha da uzatmaya itebilir.

Yine de bu sürenin uzaması, başka bir alanın öne çıkmasına neden olabilir. Bulut tabanlı oyun sistemlerinin bu süreçte önemli gelişme göstermesi durumunda PlayStation 6 ya da Xbox Series X’in halefini göremeyebiliriz.

Uzmanlara göre konsol devri bitiyor

Şu anda erişilebilir durumda olan bulut oyun servisleri Google Stadia ve Apple Arcade, oyun konsolları ile rekabet edebilecek noktada bulunmuyor. Yine de önümüzdeki süreçte bu platformlar oldukça büyük atılımlar gerçekleştirebilir.

5G ve yeni iletişim teknolojileri bağlantıyı gelecekte çok daha hızlı hale getirecek. Bulut oyun hizmetleri de bu dönemde daha stabil, daha hızlı ve daha çok oyunu kapsayan hizmetler haline gelebilir. Böyle bir durumda da konsollara olan ilgi dibe vurabilir.

Aslında oyun piyasasına baktığımızda, serbestliğin platform seçiminde önemli bir rol oynadığını görüyoruz. İlk olarak büyük ve pahalı bilgisayarlarla başlayan video oyunu sektörü daha sonra ise küçük, oyunlara odaklı konsollara taşınmıştı. Günümüzde ise en çok parayı, en son kurulan pazar olan mobil oyun alanı kazandırıyor.

Bulut oyunlar konsolu yener mi?

Bulut tabanlı oyun servislerini kullanan kişilerin oyunlara erişim için birden fazla alternatifi bulunuyor. Bunların arasında bilgisayarlara ek olarak tabletler ve telefonlar gibi sürekli yanımızda bulunabilen cihazlar da yer alıyor.

Citi Securities’in Japonya şubesinde yapılan analizlere göre PlayStation 6 diye bir cihaz gelmeyecek. Gelecekte oyuncular, oyun servislerine üye olacak, kimse özel olarak oyun oynansın diye yapılmış bir cihaz almayacak. Siz bu görüşe katılıyor musunuz?