Ülkemizde yüksek fiyatıyla cep yakan PlayStation 5'in bu zamana kadar çıkmış en ucuz PlayStation konsolu olduğunu söylesek ne dersiniz? Enflasyonun dikkate alınarak yapıldığı hesaplamaya göre PlayStation 5'in dijital sürümü bu zamana kadar çıkan en ucuz PS konsolu.

Sony'nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, ülkemizdeki yüksek kur ve neredeyse konsolun orijinal fiyatı kadar eklenen vergiler sebebiyle cep yakan fiyatlara sahip. Ancak bu haberimizde PlayStation 5'in dolar bazındaki fiyatından ve bu zamana kadarki en ucuz PlayStation konsolu olmasından bahsedeceğiz.

Seattle merkezli bahis şirketi Unikrn araştırmacıları tarafından yapılan hesaplamaya göre PlayStation 5'in dijital sürümü 399 dolarlık fiyat etiketiyle bu zamana kadar çıkmış en ucuz PlayStation konsolu olma unvanını kazanıyor. Tabii burada fiyatlar enflasyon hesaplamasıyla ele alınıyor.

Bu zamana kadar çıkan en ucuz PlayStation konsolu

1994 yılında çıkan ilk nesil PlayStation, 299 dolar gibi bir fiyata sahipti. Böyle bakıldığında en ucuz konsol gibi dursa da enflasyon hesaplamasıyla 2020 yılı içerisinde 514 dolara denk geliyor ki bu da PlayStation 1'i Sony'nin en pahalı ikinci konsolu yapmaya yetiyor. 2006 yılında 499 dolara çıkan PlayStation 3 ise enflasyonla birlikte 2020 yılında 652 dolara denk geliyor.

PlayStation 5'in dijital sürümüyle standart sürümü arasında sadece 100 dolarlık bir fark bulunsa da standart sürüm, en ucuz PlayStation konsolları arasında dördüncü sırada yer alıyor. Hemen önünde ise tarihin en başarılı konsollarından bir tanesi olan PlayStation 2 yer alıyor.

Ayrıca Forbes'tan Matt Gardner, oyun fiyatlarındaki artışın tartışılmasının kendisini şaşırttığını dile getiriyor. Gardner, 1996 yılında 50 sterline satın aldığı Sonic 3D Blast'ın, günümüz fiyatının enflasyona göre hesaplamasında 95 sterline denk olduğunu söylüyor.

2020 enflasyonuna göre ayarlanmış en ucuz PlayStation konsolları