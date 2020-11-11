Sony, PS4'ü İlk Alan Müşterisine PS5 Gönderdi

Sony, daha önce PS4 ve PS4 Pro’yu satın alan ilk müşteri olan Joey Chiu’ya, içinde bir notla PS5 gönderdi. Bu gönderiyle Chiu, PS5’e sahip olan ilk müşteri oldu.

Sony’nin yeni oyun konsolu PS5, ABD ve bazı belirli ülkelerde 12 Kasım’da satışa sunulacak. Yeni nesil konsolun piyasaya sürülme tarihinin yaklaşmasıyla birlikte binlerce hayran konsola ilk günden ulaşmanın yollarını aramaya başladı. Bu noktada sürprizler yapmayı seven Sony ise bir hayranını sevindirmeyi başardı. 2013’teki PS4 lansmanında çok uzun süre boyunca bekleyerek PS4’ü, 2016’da ise PS4 Pro’yu ilk alan isim olan Joey Chiu, PS5’e de sahip olan ilk kişi oldu.

Bu kez kendisi almayan, bunun yerine doğrudan Sony tarafından yazılı bir notla gönderilen konsolun kutusunda “Sabır bir erdemdir, bu sizin için” yazılıyordu.

Chiu, 2013’te PS4’ü alıp bu efsanevi dünyaya girmek isteyen milyonlarca insandan biriydi. Bunun için kasım ayındaki PS4 New York lansman etkinliğinde ilk sırada yer alan arkadaşımız, o dönemde ilk konsol ödülü için sahneye çıkarılmıştı. Chiu, aynı şekilde PS4 Pro’yu da ilk satın alan kişi olarak tarihe geçmişti.

Bu kez konsol Chiu’ya gitti

Sony, PS5 lansmanının pandemi dönemine denk gelmesiyle konsollar daha çok kargolarla gönderiliyor. Joey Chiu’nun yeni oyun konsolu da lansman tarihinden iki gün önce gönderildi. Eline gelen konsolun fotoğrafını paylaşan Chiu’nun tweet’ine Sony’nin resmi Twitter hesabından 5 kalpli bir cevap geldi.

Sony’nin yeni nesil konsolu PlayStation 5, 12 Kasım’da ABD’de; 19 Kasım’da ise ülkemiz dahil uluslararası pazarda satışa sunulacak.