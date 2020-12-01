Xperia Blog'da paylaşılan güncelleme takvimi ile birlikte hangi Sony akıllı telefonların ne zaman güncelleme alacağı belli oldu. Buna göre Sony, Android 11 güncellemelerine bu ay itibarıyla başlayacak.

Akıllı telefon sektörünün günden güne eriyen markaları arasında yer alan Sony’nin geçtiğimiz aylarda resmen yayınlanan Android 11 için güncelleme takvimi ortaya çıktı. Xperia Blog’da paylaşılan güncelleme takvimine göre Sony amiral gemisi sahipleri, Android 11 için fazla beklemeyecekler.

Android 11 güncellemesini alacak ilk Sony akıllı telefon, şirketin en yeni amiral gemisi olan Sony Xperia 1 II olacak ve güncelleme, bu ay içinde cihazlara dağıtılmaya başlanacak. Xperia 5 II ve Xperia 10 II ise Ocak 2021 itibarıyla Android 11 sürümüne kavuşacaklar.

Sony Xperia 1 ve Xperia 5, Android 11 güncellemesini Şubat 2021 itibarıyla alacaklar. Şu an için Sony’nin başka hangi modeller için ve ne zaman Android 11 yayınlayacağı ile ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor.

Paylaşılan bilgilere göre Sony Xperia 1 II, Android 11 güncellemesiyle birlikte 4K 120fps ağır çekim video kaydı özelliğine sahip olacak. Ayrıca bazı söylentilere göre Sony, Xperia 1 III ve Xperia 10 III modelleri üzerinde çalışıyor ve şirketin Xperia Compact serisini geri döndürebileceği de iddia ediliyor.