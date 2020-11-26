Google, Android 12'de Sistem Üzerinde Kontrolünü Artıracak

XDA Developers tarafından aktarılan bilgilere göre Google, Android 12 ile birlikte ART'yi bir Mainline modülüne dönüştürecek. Bu sayede Google'ın işletim sistemi üzerindeki kontrolü artmış olacak.

Android işletim sisteminde uygulamaların bayt kodunu yerel komutlara çeviren bir uygulama çalıştırma ortamı olan Android Runtime veya ART’nin güncellenebilmesi için mevcut durumda Google’ın Android işletim sistemi için bir OTA güncellemesi yayınlaması gerekiyor ki bu durumda güncellemelerin cihazlara ulaşmasının kontrolü üreticilerin elinde bulunuyor. Ancak Android 12 ile birlikte bu durum tamamen değişebilir.

Bir XDA geliştiricisi olan luca020400 tarafından yapılan keşfe göre Google, Android 12 ile birlikte ART’yi bir Mainline modülü haline getirmeyi planlıyor. Buna göre Google, Android 12 ile birlikte cihaz üreticilerinin Google imzalı bir ART modülünü cihazlarda ön yüklü olarak kullanmasını zorunlu kılabilir. Bu durumda Google, ART’yi üreticilerden bağımsız bir şekilde güncelleyip, bu güncellemeyi tüm cihazlara yayınlayabilecek.

Google’ın Android işletim sisteminde daha fazla kontrole sahip olmasının iyi mi kötü mü olduğunun cevabı, geliştiriciden geliştiriciye değişebilir. Yine de Google tarafından kontrol edilen ve güncellenen ekosistem genelinde tutarlı bir ART’nin olması, çoğu geliştiricinin işine gelecek bir gelişme olsa gerek.

Bu arada bilmeyenler için açıklamak gerekirse Google; Android güncellemelerinin daha hızlı yayınlanabilmesi için Project Treble’ı hayata geçirmişti ve bu proje ile birlikte cihaz üreticilerinin yapacağı özelleştirmeler ile Android işletim sisteminin çekirdeğini birbirinden ayırarak üreticilerin daha hızlı güncellemeler sunabilmesinin önünü açmıştı. Yukarıda bahsettiğimiz gibi ART’nin bir Mainline modülü haline gelmesi, şu ana kadar yalnızca sistem güncellemeleri ile güncellenebilen ART’nin Play Store üzerinden bağımsız bir şekilde güncellenebilmesini mümkün kılacak.