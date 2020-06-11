Android 11 Beta 1'in Yüklenebileceği Cihazlar Belli Oldu

Google, dün kullanıcılar tarafından uzun süredir merakla beklenen Android 11 Beta 1’i yepyeni özellikleriyle beraber yayınladı. Pixel modellerinin yanı sıra yeni sürümü alacak cihazların detaylı bir listesi de bugün ortaya çıktı.

Google uzun zamandır üzerinde çalışılan yeni sürümü Android 11’in ilk betasını dün 10 yeni özelliğiyle birlikte yayınladı. Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen I/0 2020 Geliştirici Konferansı’nda tanıtılacak yeni sürüm de böylece kullanıcılara sunulmaya başladı.

Dünkü haberden sonra Android 11 Beta 1’i destekleyen cihazların listesi oldukça merak edildi. Çeşitli kaynaklar tarafından bildirilene göre de Google Pixel modellerinin yanında yeni sürümü alacak akıllı telefonların hangileri olduğu netlik kazandı.

Android 11 Beta 1 sürümü destekleyen cihazlar listesi:

Google Piksel 2

Google Piksel 2 XL

Google Piksel 3

Google Piksel 3 XL

Google Pixel 3a

Google Pixel 3a XL

Google Piksel 4

Google Piksel 4 XL

OPPO Find X2

OPPO Find X2 Pro

Xiaomi Mi 10

Xiaomi Mi 10 Pro

POCO F2 Pro

Birkaç yeni cihazın daha açıklanması bekleniyor:

Google’ın Pixel modelleriyle birlikte Android 11 Beta 1’i alacak akıllı telefonların sonunda resmiyet kazanması, sürümle ilgili gelecek yorumların da çeşitlenmesine sebep olacak gibi duruyor. Alınan haberlere göre OPPO, Xiaomi ve POCO; sürümü alacak cihazlara yeni modeller eklemeyi düşünürken OnePlus’ın da bu markaların arasına katılacağı söyleniyor. Henüz bu konu hakkında resmi bir duyuru gelmese de teknoloji çevreleri her an yeni haberler geleceği konusunda hemfikir görünüyor.

İnsanlar, kontrol ve gizlilik olmak üzere 3 ana kategori altında gelen Android 11 Beta 1, gizlilik güvenlik geliştirmeleri, API 1.3, uygulama uyumluluğu, görüntü ve kamera geliştirmeleri, düşük gecikme ayarları gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. Google’ın takvimine göre Beta 2’nin temmuz ayında, Beta 3’ün ağustos ayında gelmesi beklenirken final sürümününse üçüncü çeyrekte tanıtılması oldukça yüksek ihtimal. Bakalım Beta 1 için kullanıcıların yorumları ne şekilde ilerleyecek ve arama devi bu sürümden istediği sonucu alabilecek mi, bekleyip göreceğiz.