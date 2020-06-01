Android 11'in Güç Menüsü İlk Kez Ortaya Çıktı

Bu yılın sonlarında gelmesi beklenen Android 11 ile birlikte akıllı telefonlarımıza yeni özellikler de eklenecek. Bu özellikler arasında Google’ın Pixel için geliştirdiği özel güç menüsü de olacak gibi duruyor.

Android 10 ve daha önceki işletim sistemlerinde Google, güç menüsünün görünümünü sürekli olarak değiştirmişti. Yeni Pixel cihazlardaysa bu menüye eklenen yeni bir özellik olarak 'kartlar ve izinler' yer alıyor. Bu uygulama sayesinde kişiler kolayca akıllı telefonlarından ödeme yapabiliyor.

Görünüşe göre bu özellik ve akıllı ev kontrolleri gibi ek yenilikler, Android 11 ile birlikte diğer kullanıcıların da hizmetine sunulacak. Böylece uygulama kalabalığıyla boğuşmadan, akıllı telefon üzerinden evlerimizi kontrol edebilecek ve finansal işlemlerimizi gerçekleştirebileceğiz.

Google’dan gelişmiş güç menüsü:

Twitter’da Misaal Rahman hesabından paylaşılan fotoğraflara göre Google, Android R ile birlikte tüm Android akıllı telefonlara gelişmiş güç menüsü getirecek. Böylece Pixel’lerde gördüğümüz özellikler herkese açılmış olacak.

Öte yandan bu özellik, Google tarafından kısıtlanmayacak; genel olarak bir API şeklinde sunulacak. Yani firmalar bu özelliği kendilerine göre şekillendirebilecek; örneğin Samsung isterse bu özelliği kendi telefonlarında Google Pay için değil, Samsung Pay için kullanabilecek.

Akıllı evleri kontrol etmek:

Android 11’in 'Cüzdana Hızlı Erişim' olarak adlandırabileceğimiz özelliğinin dışında güç menüsü altında bir de hızlı kontrol sekmesi olacak. Bu bölümde yer alan ayarlar, en azından dokümanlarda gözüktüğü kadarıyla kişiselleştirilebiliyor. Bu menüden akıllı evleri ve farklı akıllı ürünleri yönetmek mümkün olabilecek. Örnek görüntülerde de karşımıza çıkan termostat, ışık, kilitler ve hatta canlı kamera görüntüsü gibi özellikler de bu görüşü destekliyor.

Google, bu özelliklerin Android 11 işletim sistemine sahip tüm akıllı telefonlara gelmesinden yana. Yani bu özellikler, gelecekte yalnızca Pixel’e özel olmayacak. Öte yandan diğer elektronik üreticilerinin ve uygulamaların yeni özelliklere nasıl uyum sağlayacağını görmek de ilginç olacak. Android 11, yayınlanana kadar pek çok heyecan verici özelliğe kavuşacak gibi duruyor.