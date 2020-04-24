Android 11’in 3. Geliştirici Önizlemesindeki Değişiklikler

Android 11 için yayınlanan geliştirici önizlemelerinin üçüncüsü, çok sayıda değişiklik içeriyor. Yeni sürümde özellikle kullanıcı arayüzü kısmında geliştiricilerin kafasını karıştıran değişiklikler var. Gelin bu değişikliklere yakından bakalım.

Google, Android 11 geliştirici önizlemelerinin üçüncü sürümünü yayınladı. Geliştiriciler için yayınlanan sürümde önceki Android 11 önizlemelerinden farklı olarak epey bir değişiklik var gibi görünüyor. Yeni sürümde özellikle kullanıcı arayüzünde yapılan değişiklikler kafa karıştırıyor. Son uygulamalar ve sürekli aktif bildirimlerde yapılan değişiklikler dikkat çekiyor.

Diğer değişiklikler arasındaysa uygulamadan çıkma nedenleri, GWP-ASan yığın analizi, ADB Incremental ve kablosuz hata ayıklama yer alıyor. Geliştiriciler; Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonları üzerinden veya Android Studio'da bir Android Emulator kurarak yenilikleri gözden geçirebiliyorlar.

Son uygulamalar ve sürekli aktif bildirimler:

~Soldaki 2. geliştirici önizlemesi, sağdaki 3. geliştirici önizlemesi

Android 9 Pie ile birlikte son uygulamalar ekranı, alt kısmında genişleyebilir bir uygulama çekmecesi ile birlikte yatay olarak kaydırılabilir küçük resim listesi ekranı hâline gelmişti. Android 11 3. geliştirici önizlemesinde bu ekrandaki uygulama çekmecesi kaldırılmış; 'Ekran Alıntısı' ve 'Paylaş' düğmeleri eklenmiş. Bu kararın ilginç bulunduğunu söylememiz gerekiyor çünkü birkaç sene önce son uygulamalar ekranı tam da uygulama çekmecesine erişim amacıyla yeniden tasarlanmıştı.

Bununla birlikte yeni eklenen iki buton 'Ekran Alıntısı' ve 'Paylaş'ın Android 11 için tasarım ve işlev bakımından son hâline gelmiş olduğu söylenemez. Normalde ekran görüntüsü aldıktan sonra o görüntüyü paylaşırsınız. Bu nedenle bu iki butonun yan yana gelmiş olması gereksiz görünüyor. Bununla birlikte güç butonu + ses seviyesi düşürme butonuna basarak ekran görüntüsü almaktansa kullanıcı arayüzünde bir ekran alıntısı aracına sahip olmak iyi bir fikir olabilir. Son uygulamalara gelen bir diğer özellik de hızlıca geçerken kapattığınız bir uygulamayı geri alabilecek olmanız.

Sürekli aktif bildirimler konusundaysa arka planda çalışan uygulamaların kontrolünü elinizde tutmanızı sağlayan ve standart bildirim çekmecesinde yer alan bu bildirimleri artık normal bir e-posta bildirimiymiş gibi sağa ya da sola atarak oradan kaldırabileceğiniz bir yenilik geliyor. Yeni olan diğer şey, kaldırdığınız bu arka plan bildirimlerinin 'Arka planda aktif olan uygulamalar' isimli bir panel bölmesine gönderilmesi. Bu bölme, bildirim çekmecesinin sol alt kısmında gösteriliyor.

'Arka planda aktif olan uygulamalar' bölmesinin tasarımı ve işlevi de nihayete ermiş değil. Android 6.0'ın Doze modu ile birlikte Android, arka planda çalışan uygulamalara cihazın enerjisini boş yere tüketen gereksiz uygulamalar gözüyle bakmaya başlamıştı. Yine de işletim sistemine hangi arka plan uygulamasının yararlı hangisinin yararsız olup olmadığını anlatmak pek mümkün değil. Google'ın erişebilirlik servisleri ve erişebilirlik API'si üzerinden başlattığı savaşta, son adımının bir taviz olabileceği belirtiliyor.

Bütün bunların yanı sıra yeni sürüme bakılırsa Android 11 bir süre kullanmadığınız uygulamalardaki otomatik izinleri kaldıracak. İşletim sistemi, bunu 'kişisel verilerin güvenliği' için yapacak. Yeni özelliğin Android 6.0 Marshmallow'da yer alan 'App Standby' (Uygulama Bekleme Konumu) özelliğine benzediği söyleniyor. Önümüzdeki ay Android 11'in beta sürümünün yayınlanması bekleniyor.