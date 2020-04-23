Android 11’in 3. Geliştirici Önizleme Sürümü Yayınlandı

Google, bugün Android 11 işletim sisteminin son geliştirici önizleme sürümü olan 3. sürümünü yayınladı. Şirket, artık Android 11 için beta sürümleri yayınlamaya başlayacak.

Teknoloji devi Google, Android cihazlar için gelecek yeni işletim sistemi sürümü üzerinde sürdürdüğü çalışmalara hız kesmeden devam ediyor. Şirket, bugün Android 11’in 3. geliştirici önizleme sürümünü yayınladı. Böylelikle Google, yayınladığı yol haritası kapsamında bir programı daha ardında bıraktı.

Bugün Android 11’in 3. geliştirici önizleme sürümünün yayınlanmasıyla yol haritasına göre Google’ın son geliştirici önizleme sürümü yayınlanmış oldu. Artık bu süreçten sonra Google, beta sürümlerini yayınlamaya başlayacak. Android 11’in ilk kararlı sürümüyse muhtemelen sonbahar aylarında hazır olacak.

Android 11 3. geliştirici önizleme sürümüyle gelen yenilikler:

Google’ın bugün yayınladığı Android 11 3. geliştirici önizleme sürümü notlarında geliştiriciler için getirilen yeniliklere yer verildi. Google’ın bugün yayınladığı ve önizleme sürümlerinin sonuncusu olan sürümle birlikte gelen yenilikler şu şekilde:

Uygulamadan çıkma nedenleri güncellendi: Son geliştirici sürümüyle birlikte Google, ‘exit reasons API’sini getirdi. Bu API ile birlikte geliştiriciler, uygulamadan neden çıkıldığını anlayabilmek için detaylı bir rapor talebinde bulunabilecekler.

Son geliştirici sürümüyle birlikte Google, ‘exit reasons API’sini getirdi. Bu API ile birlikte geliştiriciler, uygulamadan neden çıkıldığını anlayabilmek için detaylı bir rapor talebinde bulunabilecekler. GWP-ASan yığın analizi: Yeni önizleme sürümüyle gelen bu özellik sayesinde geliştiriciler, hafıza güvenliği sorununa karşı yeni bir çözüme sahip oldular.

Yeni önizleme sürümüyle gelen bu özellik sayesinde geliştiriciler, hafıza güvenliği sorununa karşı yeni bir çözüme sahip oldular. ADB Incremental: Android 11’e eklenen ADB Incremental sayesinde geliştiriciler, boyutu 2 GB’dan büyük olan APK’leri 10 kat daha hızlı yükleyebilecekler.

Android 11’e eklenen ADB Incremental sayesinde geliştiriciler, boyutu 2 GB’dan büyük olan APK’leri 10 kat daha hızlı yükleyebilecekler. Kablosuz hata ayıklama: İsminden de anlaşılabileceği üzere geliştiriciler, hata ayıklama yapacakları zaman artık cihazı bilgisayara bağlamak zorunda kalmadan bu işlemi gerçekleştirebilecekler.

Son güncellemeyle artık yeni geliştirici önizlemesi almayacak olan Android 11, geliştiriciler tarafından tüm özellikleriyle test edilmek için bekliyor. Geliştiriciler; Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 ve Pixel 4 XL akıllı telefonları üzerinden veya Android Studio'da bir Android Emulator kurarak yenilikleri gözden geçirebilirler.