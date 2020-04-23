Ubuntu 20.04 LTS ‘Focal Fossa’ Kullanıma Açıldı

Canonical, bugün yeni Ubuntu sürümü 20.04 LTS ‘Focal Fossa’yı kullanıma açtı. Karanlık mod seçeneğini de içinde barındıran yeni güncellemenin, geliştiricinin aktardığına göre özellikle güvenlik ve cihaz performansı üzerinde çok önemli etkileri olacak.

İngiltere merkezli yazılım şirketi Canonical, Linux temelli LTS işletim sistemi Ubuntu’nun yeni sürümünü yayınladı. Ubuntu 20.04 LTS ‘Focal Fossa’ olarak adlandırılan güncellemenin özellikle güvenlik ve performans üzerinde etkili olacağı açıklandı. Güncelleme, yeni bir kilit ekranı içeren GNOME 3.36 masaüstü ortamını kullanıyor ve Ayarlar'da bulunan Görünüm sekmesinde karanlık moda geçiş için bir seçenek yer alıyor.

Şirket, yaptığı açıklamada WireGuard VPN istemcisinin yeni sürüme varsayılan olarak yüklendiğinin de altını çizdi. Yazılımın popüler Linux dağıtımına dâhil edilmesiyle ilgili yorum yapan WireGuard’ın geliştiricisi Jason A. Donenfeld, “WireGuard'ı Ubuntu'nun tüm yeni sürümlerine varsayılan olarak dâhil etmek, kullanıcıların sonunda Ubuntu'da mükemmel bir güvenli alana sahip olacağı anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Birçok yeni özellikle beraber geldi:

Diğer tüm Ubuntu güncellemelerinde olduğu gibi ‘Focal Fossa’ sürümünün de benzersiz olarak nitelendirilen kendine ait duvar kağıtları ve seçim yapılabilen alternatif arka plan koleksiyonuyla beraber geldiğini belirtelim. Önceki güncellemelerde kenar çubuğunda yer alan ve pek çok kullanıcı tarafından sevilmeyen Amazon seçeneğiyse yeni sürümde bulunmuyor.

Küçük ama önemli değişiklerden bir tanesi de Ubuntu yazılım aracının Snap Store ile değiştirilmesi olarak karşımıza çıkmış durumda. Mağaza simgesi ve ismi aynı kalırken kullanıcılar artık ek uygulamaları daha kolay yönetebilecek. Slack, Plex, Spotify, JetBrains uygulamaları ve Visual Studio Code da dâhil olmak üzere 6 bin ek uygulamanın varlığı da Canonical tarafından duyuruldu.

Çok merak edilen yeni güvenlik özelliklerine dönecek olursak bu güncellemenin düşük düzeyli saldırılara ve rootkit adı verilen, kötü niyetli kişilerin bilgisayara sızıp uzaktan kontrol etmesine imkân veren virüs türevi zararlı yazılımlara karşı koruma sağlamak için Güvenli Önyükleme özelliğini içerdiğini eklememiz gerekir.

Aynı zamanda çok faktörlü ve parolasız kimlik doğrulama için Fast ID Online (FIDO) desteği sunulduğunu da belirtelim. Son olarak Ubuntu 20.04 sürümünün uzun süreli destek alacağını ve bu nedenle 2025 yılına kadar Canonical tarafından güncellenmeye devam edeceğini hatırlatalım. Yeni versiyonu indirmek ve detaylı bilgi almak için Ubuntu'nun resmi internet sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.