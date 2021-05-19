Google, duyuru ile birlikte Android 12'nin ilk beta sürümünü sınırlı sayıda cihaz için yayınladı. Böylece Android 12'nin ilk ekran görüntüleri de ortaya çıktı. Anlaşılan o ki Google, tek elle daha kolay kullanılabilen ve göze daha hoş gelen bir arayüz geliştirmiş durumda.

Google, mobil işletim sistemi Android'in en yeni sürümü olarak karşımıza gelecek Android 12'yi dün akşam gerçekleştirmiş olduğu geliştirici etkinliği ile resmen tanıttı. Google, tanıtım ile birlikte Android 12'nin Beta 1 sürümün sınırlı sayıda akıllı telefon için yayınladı ve pek çok tasarım değişikliğine sahip Android 12'den ilk ekran görüntüleri geldi.

Her şeyden önce; Android 12 Beta 1'in Android'in kararlı sürümü olmadığını ve işletim sisteminin yeni sürümü yayınlandığında aşağıdaki ekran görüntülerine kıyasla pek çok farklılık görebileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Zira Android 12'nin son sürümünün yayınlanmasına en az 3 aylık bir süre bulunuyor.

Google'a göre Android 12, Android 5.0'dan bu yana işletim sistemindeki en büyük tasarım değişikliklerini ortaya koyuyor ki gerçekten de Android 12 Beta 1 sürümüne ait ekran görüntülerini incelediğimizde neredeyse tamamen sıfırdan ele alınmış bir kullanıcı arayüzü ile karşılaşıyoruz desek yeridir.

Android 12 ile birlikte pek çok animasyon ve simgenin yanı sıra karanlık mod da yeniden ele alınmış durumda. Artık Android kullanıcı arayüzü siyah bir arka plan yerine koyu bir gri renge sahip. OLED ekranlı akıllı telefona sahip olan pek çok kullanıcı karanlık modu bir enerji tasarrufu aracı olarak da kullandığından Google, kararlı sürümde tamamen siyah karanlık modu geri getirebilir.

Ekran görüntülerinde de görebileceğiniz üzere Google, Android 12 ile birlikte kullanıcılara sunacağını ifade ettiği pek çok özelliği Android 12 Beta 1 sürümüne eklememiş durumda. Dolayısı ile yayınlanacak her yeni beta sürümde yeni özellikler ile karşılaşmamızın büyük bir sürpriz olmayacağını söyleyebiliriz. Android 12 ile ilgili tüm bilgiler için buraya tıklayabilirsiniz.