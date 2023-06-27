Bir zamanlar 7’den 70’e herkesin deli gibi oynadığı en popüler oyunlardan biri olan Angry Birds, bir anda hayatımızdan çıkmıştı. Peki herkes tarafından sevilen bu oyunun sessiz sedasız kaldırılma sebebi neydi?

Popülaritesi hızla artan, ilk akıllı telefon oyunlarından biri olan Angry Birds; yalnızca bir oyun olmakla kalmayıp kıyafetlere, aksesuarlara ve oyuncaklara kadar pek çok yan ürüne yayılmıştı.

Dönemin popüler kültüründe iyi bir yer edinen bu oyun, bir gün hayatımızdan yavaş yavaş siliniverdi ve geçmişe damgasını vurmuş oyunlar arasına karıştı. Angry Birds oyunuyla ilgili ufak bir hafıza tazelemesi yaptıktan sonra, neden kaldıırldığına birlikte bakalım.

İlk olarak, Angry Birds'ün nasıl bir oyun olduğunu hatırlayalım.

Pek çok farklı kuş türü bulunan oyun, domuzların kuş yumurtalarını çalmasıyla başlıyordu ve adından da anlaşılacağı üzere "sinirli kuşlar" yumurtaları geri almak için çabalıyordu. Oyunun ana amacı ise kuşları sapanla fırlatıp domuzları yenmekti.

Zamanla, birçok güncelleme ile çeşit çeşit farklı özellikler ve karakterler eklenen Angry Birds; Android'de, iOS'ta ve internet sitelerinde oynanabiliyordu. Hatta orijinal olmayan versiyonları şehirler arası otobüslerin mini televizyonlarındaki oyunların arasına bile eklenmişti.

Yapım şirketinin yaptığı açıklamaya göre, stratejik bir hamle amacıyla kaldırıldı.

Angry Birds, Mart 2022'de Play Store'dan kaldırıldı ve App Store'da Red's First Flight olarak yeniden adlandırıldı. Oyunun yapımcısı Rovio Classics'in yaptığı açıklamaya göre, diğer Angry Birds oyunlarının arama sonuçlarında bulunmasını zorlaştırdığı için şirket, oyunu kaldırdı.

Rovio'nun strateji başkanı Ben Mattes, indirmesi ücretli olan Angry Birds'ün aramalarda en üstte çıktığı için kullanıcıların para ödemek istemeyip Angry Birds Friends, Angry Birds 2, Angry Birds Evolution, Angry Birds Dream Blast gibi diğer oyunlara bakma zahmetine girmediklerini söyledi. Mattes'in dediğine göre bu durum, oyun portföyüne zarar veriyordu.

Eğer Angry Birds kaldırılmadan önce oyunu indirdiyseniz hâlâ oynayabilirsiniz.

Rovio Classics, 2022 yılında oyunu kaldırdığında siz hâlihazırda oyuna sahiptiyseniz oynamaya devam edebilirsiniz. Hatta, daha önce indirip sildiyseniz indirme geçmişinizden tekrar indirebilirsiniz.

Tüm bunlar demek oluyor ki aslında oyun, tamamamen kaldırılmadı. Yalnızca, portföye zarar verdiği düşüncesiyle gizlendi. Şu anda oyunu Red's First Flight adıyla App Store'da bulabilirsiniz.

Kısacası; pek çok filmi, bir Netflix şovunu ve yan ürünleri içine alan Angry Birds'e ulaşmak hâlâ mümkün.

Ben Mattes'in yaptığı açıklamaya göre 1 senenin 11 ayını bu oyunun ücretli versiyonunun en üst sırada çıkmaması için kafa yorarak geçirmişlerdi ve en sonunda böyle bir çözüm bulmuşlardı. Ne kadar mantıklı olduğu tartışılır ancak en azından, oynamak isteyenlerin oyuna erişebilmesi imkânsız değil.