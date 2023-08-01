Euphoria ile tüm dünyaya kendisini tanıtan 25 yaşındaki oyuncu Angus Cloud hayatını kaybetti. Ölüm nedeni henüz belirlenemedi.

Son dönemin en popüler dizilerinden Euphoria’da “Fezco” karakterini canlandıran 25 yaşındaki Angus Cloud, hayatını kaybetti. Euphoria ile dünya çapında üne kavuşan oyuncunun ölümü ailesi tarafından duyuruldu.

Angus Cloud’un ölüm nedeni ise henüz açıklanmadı. Cloud, geçtiğimiz hafta babasını kaybetmişti ve ailesinin açıklamasına göre de son zamanlarda “ruhsal sorunlarla boğuşmaktaydı”. Cloud’un evinde ölü bulunduğu paylaşıldı.

Yüksek dozda uyuşturucu şüphesi:

TMZ, aileye yakın kaynakların kendilerine Angus’un babasının ölümünün ardından şiddetli bir şekilde intihar düşünceleri içinde boğulduğunu söylediğini öne sürdü. Aynı habere göre Oakland polis ve itfaiye departmanları, yerel saat ile sabah 11.30’da Angus’un annesinden acil durum telefonu aldı.

Anne, telefonda oğlunun yüksek doz etkisinde olabileceğini, nabzının olmadığını belirtti. Yetkililer, Angus’un ölüm nedeninin henüz belirlenmediğini açıkladı, soruşturma başlattı.

Angus Cloud’un ölümü üzerine Euphoria dizisinin yayıncısı HBO’dan da açıklama geldi. Şirket, “Angus Cloud’un hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendik. O çok yetenekli bir aktördü ve hem HBO hem de Euphoria ailesinin sevilen bir üyesiydi.” ifadelerini paylaştı.