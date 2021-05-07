Annesine Hediye Düşünenler İçin Samsung Markalı 10 Hediye

Malum, anneler günü yaklaşıyor ve biz de sizin için Samsung markalı ürünlerden oluşan bir liste yapmak istedik. Akıllı telefon, aksesuar ve beyaz eşyaların yer aldığı listede her cebe uygun teknolojik hediye bulmak mümkün.

9 Mayıs Anneler Günü yaklaştıkça hediye alarak annesinin yüzünü güldürmek isteyen herkes küçük bir telaşa kapıldı. Tamam, biliyoruz. Annelerimize sevgimizi belli etmek için hediye almamız şart değil. Yine de yüzlerini güldürmek paha biçilemiyor.

İçerikte teknolojik ürün hediye etmek isteyenler için Samsung’yan hemen her bütçeye uygun seçenekleri ekledik. Üstelik bazı ürünlerde 100 TL’den 400 TL’ye kadar Samsung veya Migros hediye çeki de yer alıyor. Beyaz eşyalarda ise Tefal ütü hediyesi bulunuyor.

Her türlü temel iletişim ihtiyacı için: Galaxy A21s akıllı telefon

Fiyatı: 2899 TL

Gündelik tüm iletişim ihtiyaçları, görüntülü görüşme ve sosyal medya konusunda hiçbir sorun yaşatmayacak akıllı telefonlardan olan A21s, akıllı telefon arayanlar için uygun fiyatlı seçenekler arasında. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bol bol fotoğraf çekmeyi seven anneler için Galaxy A51

Fiyatı: 3.699 TL

Galaxy A21s’ten daha iyi bir ekran ve daha iyi işlemciye sahip olan A51, özellikle başarılı kamera performansı ile biliniyor. Eğer anneniz mobil fotoğraflar çekmeyi çok seviyorsa değerlendirebilirsiniz. Ürüne buradan ulaşmanız mümkün.

“Madem telefon alıyorum en iyisinden olsun” diyenler için Galaxy S20 FE:

Fiyatı: 5.499 TL

Samsung Galaxy S20 FE, üst segment telefonların çok da işe yaramayan özelliklerinden arındırılmış bir telefon. Fiyatının daha uygun olmasının nedeni de bu. Annenizin uzun yıllar boyunca kullanacağı telefon arıyorsanız en iyi seçenek diyebiliriz. Telefona buradan ulaşabilirsiniz.

Annenizin hep yanında olacak bir yardımcı aksesuar: Galaxy Watch3

Fiyatı: 2.299 TL

Eğer annenizin düzenli olarak hatırlaması gereken önemli detaylar varsa, eğer sağlık verilerinin yakından takip edilmesi gerekiyorsa akıllı saat Galaxy Watch3’ü tavsiye edebiliriz. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayar ile arası yoksa ve sosyal medyayı küçücük telefon ekranından kullanıyorsa gözleri yorulmasın: Galaxy Tab A7

Fiyatı: 1.699 TL

Uygun fiyatlı bir tablet arayışınız varsa, özellikle annenizin yüksek performans beklentisi de bulunmuyorsa Galaxy Tab A7 oldukça ideal bir ürün. Buradan ulaşmanız mümkün.

Gelelim beyaz eşyalara… Yüksek nem teknolojisi ile her şeyi uzun süre taze tutan Samsung buzdolabı

Fiyatı: 7.599 TL

Samsung’un Twin Cooling Plus adını verdiği bir teknoloji sayesinde iddiası, bu dolabın nem oranını %70’e kadar yükselttiği yönünde. Standart buzdolaplarında nem oranının %30 olduğunu belirten Samsung, buzdolabı tazelik konusunda öne çıktığını söylüyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

Geniş ailelerin anneleri için gardırop tipinde Samsung buzdolabı:

Fiyatı: 8.799 TL

554 litrelik iç hacmi olan ve yine Twin Cooling teknolojisine sahip bu dolap büyük ailelerin anneleri için oldukça ideal bir ürün. Buradan ulaşabilirsiniz.

Yıkama sırasında çamaşır eklenebilen, akıllı telefona bağlanabilen Samsung Çamaşır makinesi:

Fiyatı: 4.399 TL

9 kilogram ve 1400 devir özelliklerine sahip olan Samsung’un bu çamaşır makinesi, yılama sırasında durdurulabiliyor. Böylece unutulan çamaşırlar sonradan eklenebiliyor. Ayrıca arıza takibi için akıllı telefon ile bağlantı da kurabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Tefal ütü hediyeli klasik Samsung çamaşır makinesi:

Fiyatı: 3.999 TL

Eğer anneniz bir temizlik tutkunuysa bu makinedeki Köpükte Bekletme sistemi çok işine yarayabilir. 8 kilogram kapasite 1200 devre sahip makine aynı zamanda Anneler Günü’ne özel ütü hediyesi ile birlikte geliyor. Buradan ulaşabilirsiniz.

Çamaşırları yarı yarıya daha hızlı yıkayan Samsung çamaşır makinesi:

Fiyatı: 6.799 TL

Samsung’un QuickDrive adını verdiği bir teknoloji sayesinde bu çamaşır makinesi yıkamayı yarı yarıya daha kısa sürede tamamlıyor. Buna rağmen çamaşırlar annenizin istediği temizliğe konuşabiliyor. Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.