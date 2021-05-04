Anneler Günü Hediyesi Olarak Alabileceğiniz 7 Ürün

Akıllı ev teknolojileri günden güne hızla gelişmeye devam ediyor. Bununla birlikte yaklaşan Anneler Günü için annenize hediye edebileceğiniz ev teknolojisi ürünlerini sizler için listeledik.

Ev işlerinde büyük bir kolaylık sağlayan akıllı ev ürünleri, zaman tasarrufu yapabilmemizde büyük rol oynuyor diyebiliriz. Özellikle ev hanımı annelerin gündelik temizlik işlerini artık koltuktan kalkmasına dahi gerek kalmadan yapabilmesini sağlayan ürünler bulunuyor. Anneler Günü için annelerinize alabileceğiniz teknolojik ürünlerde elbette onlara kolaylık sağlamalı.

Kettle, robot süpürge gibi ev işlerini kolaylaştıracak teknolojik ürünlerin bulunduğu listedeki ürünlerden bir tanesini seçerek annenizi bu özel günde neşeyle karşılayabilirsiniz. Peki Anneler Günü hediyesi olarak alabileceğiniz teknolojik ürünler neler? Hep birlikte inceleyelim.

Anneler günü teknolojik hediye tavsiyeleri:

Xiaomi Mi Band 5 Akıllı Bileklik

Philips Essential Airfryer

Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Lydsto R1 Robot Süpürge

Philips Buharlı Düzleştirici

Xiaomi Mijia Hut W66 Cam Temizleme Robotu

Xiaomi Xiaoda Su Tasarruf Cihazı

Annenizin sağlığı hakkında sürekli bilgi alabileceği Xiaomi Mi Band 5:

Xiaomi akıllı bileklik serisinin son modeli Mi Band 5, gündelik yaşantımızda bize oldukça kolaylık sağlıyor. Kadın sağlığı takipçisi, hatırlatıcılar, arama yönetimi gibi temel özellikler sayesinde annenizin gündelik işlerini kolaylaştırmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik rengarenk kordonları sayesinde gündelik olarak farklı renklerde de kullanabilir. Xiaomi Mi Band 5'e Anneler Günü için annenize hediye alınabilecek en işe yarar ürünlerden bir tanesi diyebiliriz. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Yemekleri yağ ile değil buhar ile sağlık bir şekilde pişiren Philips Essential Airfryer

Annelerimizin evdeki sorunlarından bir tanesi de yemek sonrası yapılan temizlik. Özellikle kızartma yemekleri yapıldığında mutfağın etrafına sıçrayan yağ damlaları bir süre sonra rahatsız edici duruma gelebiliyor. Annenizin bunun önüne geçebilmesi için ise Philips’in Essential Airfryer modeli kızartma makinesini önerdik. Tüm parçalarının sökülüp, bulaşık makinesiyle dahi yıkanabilmesi ile birlikte %90’a kadar daha az yağ kullanmanıza yardımcı oluyor. Sıklıkla yemek yapan annelere bizce Anneler Günü için alınabilecek değerli bir hediye. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Akıllı telefon ile kontrol edilebilen su ısıtıcısı: Xiaomi Mi Smart Kettle Pro

Kettle’ı duyduğumuzda akıllara basit bir Kettle algısı oluşuyor. Ama elbette Xiaomi bu algıyı da teknolojisiyle birlikte ortadan kaldırıyor. 1.5 litrelik kapasiteye sahip Mi Smart Kettle Pro, üzerinde bulunan OLED ekranı sayesinde kolayca kontrol edilebilir. Bu ekran üzerinden suyun sıcaklık seviyesini, kaynama modlarını görüntüleyebilir ve değiştirebilirsiniz.

Üstelik bununla birlikte bu Kettle’ı Mi Home mobil uygulaması üzerinden akıllı telefonunuz ile de kontrol edebilme imkanına sahipsiniz. Gerek mobil uygulama üzerinden kontrolü, gerek OLED ekranı sayesinde kolay kontrolü sayesinde anneniz kolaylıkla Kettle’ı kullanabilecek. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Paspas bile yapabilen, çöpünü kendisi boşaltan robot süpürge Lydsto R1:

Günümüzde robot süpürgeler oldukça popüler hale geldi. Sizi hiç zahmete uğratmadan süpürme işlemlerini otomatik olarak yapması, haznesini otomatik olarak boşaltması, ek bir yardıma ihtiyaç duymadan kendini şarj ünitesine bağlayabilmesi robot süpürgeleri önemli kılan şeylerden yalnızca birkaç tanesi.

Xiaomi’nin akıllı ev ürünleri konusunda ne kadar başarılı olduğunu biliyoruz. Lydsto R1’de bu konuda verilebilecek örneklerden bir tanesi. 3 farklı haritayı hafızasında bulundurabilen robot süpürge, sizi hiç uğraştırmadan kendi deposunu kendisi boşaltabiliyor. Hatta bu ürünü sizler için daha önce YouTube kanalımızda incelemiştik. Yukarıdan izleyebilirsiniz. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Saçlara zarar vermeden düzleştiren Philips Buharlı Düzleştirici:

Kırışıklıkları ütü makinesine gerek kalmadan hızlıca gidermek ve kıyafetleri havalandırmak için kullanılan buharlı düzleştiriciler günlük hayatta oldukça kolaylık sağlıyor. Dikey biçimde kıyafet dolabınızda asılı olan kıyafetleri hiç yerinden oynatmadan kolayca düzleştirebilme imkanı, sanıyoruz ki annenizin oldukça işine yarayacaktır. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Rotasını önceden belirleyip uzaktan kontrol edebileceğiniz cam temizleme robotu: Xiaomi Mijia Hut W66

Xiaomi’nin kablolu ve kumandalı bir şekilde kullanabileceğiniz akıllı robotu, oturduğunuz yerden evinizdeki camları silmenize yardımcı oluyor. Robota rota planlayabilir veya kumanda ile manuel olarak yönlendirerek camlarınızı silebilirsiniz. Eminiz ki annelerimizin bir evde en çok ihtiyaç duyabileceği teknolojik ürünlerden bir tanesi. Ürünün Gittigidiyor sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

Anneler Günü için annenize alabileceğiniz teknolojik ürünler listemiz bu kadardı. Teknoloji gündelik hayatımızda olduğu kadar ev işlerinde de önemli hale geldi. Siz de bu tarz akıllı ev ürünlerinden bir tanesini annenize hediye ederek onu neşelendirebilirsiniz. Eğer sizlerin de teknolojik ev ürünleri için tavsiyeleriniz var ise bunu yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Tüm Annelerimizin Anneler günü kutlu olsun!