Electronic Arts, popüler hayatta kalma oyunu Apex Legends'ın mobil sürümünü bazı ülkelerde yayınladı. Şu an için yalnızca Android ekosistemine sunulan oyunun yakın bir gelecekte hem küresel lansman yapması hem de iOS için hazır olması bekleniyor.

Video oyun sektörünün köklü isimlerinden Electronic Arts (EA), 2019'da piyasaya sürdüğü hayatta kalma oyunu Apex Legends'ın mobil sürümünü Android ekosistemi için kullanıma sundu. Bir süredir beta sürüm kapsamında test edilen oyun, artık yalnızca bazı ülkelerdeki oyuncular tarafından sınırsız bir şekilde oynanabiliyor.

Apex Legends'ın "Apex Legends Mobil" ismiyle piyasaya sürülen mobil oyunu, şu an için iOS ekosisteminde bulunmuyor. Ancak geliştiriciler, oyunun iPhone'lara gelmesi için de çalışmalarını sürdürüyorlar. Öte yandan; Türkiye'deki mobil oyun tutkunları için üzücü bir haberimiz var. Apex Legends Mobil, şu an için Türkiye'de erişime açılmadı.

Apex Legends Mobil neler sunuyor?

Apex Legends Mobil'in mobil sürümü ile ilgili açıklanan bilgilere baktığımızda, EA'nın mantıklı bir yaklaşım sergilediğini ve oyunun orijinal versiyonunun mobil cihazlar için yeniden uyarlandığını görüyoruz. Eğer oyuna daha öncesinden aşinaysanız, Apex Legends Mobil'e adapte olmakta zorlanmayacağınızı rahatlıkla dile getirebiliriz.

EA, Apex Legends Mobil'in küresel çapta ne zaman kullanılabilir olacağını açıklamadı. Şu an için Avustralya, Singapur, Yeni Zelanda, Arjantin ve Endonezya gibi ülkelerde kullanılabilir hale gelen oyunun, yakın bir gelecekte küresel çapta lansman yapması bekleniyor. Bu lansman gerçekleştiğinde, ülkemizdeki Android kullanıcıları da Apex Legends Mobil'e erişim imkanı yakalayacaklar. Oyunun iOS sürümü ile ilgili resmi bir şeyse şu an için yok.

Apex Legends Mobil fragmanı