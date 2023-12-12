Apple, 2023 yılında Türkiye'de en çok indirilen oyun ve uygulamaları açıkladı. İşte geçtiğimiz yıl ülkemizdeki Apple kullanıcıları arasında en popüler ücretli ve ücretsiz uygulamalar.

2023 yılının sona ermesine az bir süre kalmışken birçok teknoloji devi, hizmetlerinin yıllık özetlerini paylaşmaya başlamıştı. Bunlardan biri de Apple idi. Şirket, geçen ayın sonunda yılın en iyi uygulamaları ve oyunlarını belirlediği App Store Ödülleri’nin kazananlarını duyurmuştu.

Apple, bugün yayımladığı bir blog gönderisiyle App Store’da 2023’te en çok indirilen uygulamaları ve oyunları paylaştı. Apple’ın açıklaması ABD’yi kapsasa da toplamda 35 ülkeye özel olarak hazırlanmış listeler de uygulama mağazasına eklendi. Yani siz de App Store’a girip "Bugün" sekmesinden bu uygulamalara göz atabilirsiniz. Lafı uzatmadan gelin ülkemizdeki Apple kullanıcıları bu yıl en çok neleri indirmiş bakalım.

2023’te Türkiye’de en çok indirilen App Store uygulamaları ve oyunları

En popüler ücretsiz oyunlar

PUBG MOBILE 101 Yüzbir Okey Plus Subway Surfers Roblox Royal Match Words of Wonders Candy Crush Saga Hay Day Gardenscapes Traffic Rider

En popüler ücretli oyunlar

Minecraft Aylık Distopya Mesih Plague Inc. Earn to Die 2 Hitman Sniper Başkanlar RFS – Real Flight Simulator Grand Theft Auto: San Andreas MONOPOLY

En popüler Apple Arcade oyunları

Football Manager 2024 Touch NBA 2K23 Arcade Edition Getting Over It+ Gear.Club Stradale Jetpack Joyride 2 Asphalt 8: Airborn+ Angry Birds Reloaded Sneaky Sasquatch Dead Cells+ Bridge Constructor+

En popüler ücretsiz uygulamalar

WhatsApp Instagram Threads YouTube TikTok Google Google Haritalar Trendyol CapCut – Video Editor e-Devlet

En popüler ücretli uygulamalar

Deprem Ağı Harika Haftalar GSE SMART IPTV PRO Shadowrocket Forest CamScanner+ Blitzer.de PRO JSPS APP MilGPS Threema.

Listeleri incelediğimizde genel anlamda şaşırtıcı bir sonuç olmadığını görüyoruz. Oldukça popüler olan PUBG, ücretsiz oyunlarda zirvede. Ücretlilerde ise yine sürpriz olmayan Minecraft var. Uygulamalara baktığımızda çoğunluğun ana mesajlaşma uygulaması olarak kullandığı WhatsApp’ı görüyoruz. Ücretlilerde ise deprem öncesi uyarılar yapan ve 60 TL'ye satılan “Deprem Ağı” isimli uygulama bulunuyor.

App Store Ödülleri kazananlarını merak ediyorsanız: