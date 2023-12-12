2023 yılının sona ermesine az bir süre kalmışken birçok teknoloji devi, hizmetlerinin yıllık özetlerini paylaşmaya başlamıştı. Bunlardan biri de Apple idi. Şirket, geçen ayın sonunda yılın en iyi uygulamaları ve oyunlarını belirlediği App Store Ödülleri’nin kazananlarını duyurmuştu.
Apple, bugün yayımladığı bir blog gönderisiyle App Store’da 2023’te en çok indirilen uygulamaları ve oyunları paylaştı. Apple’ın açıklaması ABD’yi kapsasa da toplamda 35 ülkeye özel olarak hazırlanmış listeler de uygulama mağazasına eklendi. Yani siz de App Store’a girip "Bugün" sekmesinden bu uygulamalara göz atabilirsiniz. Lafı uzatmadan gelin ülkemizdeki Apple kullanıcıları bu yıl en çok neleri indirmiş bakalım.
2023’te Türkiye’de en çok indirilen App Store uygulamaları ve oyunları
En popüler ücretsiz oyunlar
- PUBG MOBILE
- 101 Yüzbir Okey Plus
- Subway Surfers
- Roblox
- Royal Match
- Words of Wonders
- Candy Crush Saga
- Hay Day
- Gardenscapes
- Traffic Rider
En popüler ücretli oyunlar
- Minecraft
- Aylık Distopya
- Mesih
- Plague Inc.
- Earn to Die 2
- Hitman Sniper
- Başkanlar
- RFS – Real Flight Simulator
- Grand Theft Auto: San Andreas
- MONOPOLY
En popüler Apple Arcade oyunları
- Football Manager 2024 Touch
- NBA 2K23 Arcade Edition
- Getting Over It+
- Gear.Club Stradale
- Jetpack Joyride 2
- Asphalt 8: Airborn+
- Angry Birds Reloaded
- Sneaky Sasquatch
- Dead Cells+
- Bridge Constructor+
En popüler ücretsiz uygulamalar
- Threads
- YouTube
- TikTok
- Google Haritalar
- Trendyol
- CapCut – Video Editor
- e-Devlet
En popüler ücretli uygulamalar
- Deprem Ağı
- Harika Haftalar
- GSE SMART IPTV PRO
- Shadowrocket
- Forest
- CamScanner+
- Blitzer.de PRO
- JSPS APP
- MilGPS
- Threema.
Listeleri incelediğimizde genel anlamda şaşırtıcı bir sonuç olmadığını görüyoruz. Oldukça popüler olan PUBG, ücretsiz oyunlarda zirvede. Ücretlilerde ise yine sürpriz olmayan Minecraft var. Uygulamalara baktığımızda çoğunluğun ana mesajlaşma uygulaması olarak kullandığı WhatsApp’ı görüyoruz. Ücretlilerde ise deprem öncesi uyarılar yapan ve 60 TL'ye satılan “Deprem Ağı” isimli uygulama bulunuyor.
App Store Ödülleri kazananlarını merak ediyorsanız: