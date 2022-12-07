Google’da En Çok Aranan Kişiler ve Kelimeler Açıklandı (Google, Türkiye İçin Veri Paylaşmayı Bıraktı)

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Google, 2022'de dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. 2022 yılını kapsayan Trendler raporunda geçtiğimiz yılların aksine Türkiye özelinde veriler sunulmadı.

Tüm internet kullanıcılarının ikinci evi olan Google, 2022 yılında tüm dünyada en çok nelerin aratıldığını açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan verilerde ilk kez Türkiye’ye ait veriler listelenmedi.

Google’ın Türkiye’ye ait verileri henüz neden paylaşmadığı bilinmiyor. Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Suriye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Estonya, Çin ve Bulgaristan gibi ülkelere ait veriler de paylaşılmadı. Küresel çapta Google’da en çok aratılanlar ise şu şekildeydi:

En çok yapılan aramalar:

google trendler

  • Wordle
  • India vs England (Hindistan vs İngiltere)
  • Ukraine (Ukrayna)
  • Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)
  • India vs SA (Hindistan vs Güney Afrika)

En çok aratılan haber konuları:

  • Ukraine (Ukrayna)
  • Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth’in ölümü)
  • Election results (Seçim sonuçları)
  • Powerball numbers (Piyango numaraları)
  • Monkeypox (Maymun çiçeği)

En çok aratılan kişiler:

  • Johnny Depp
  • Will Smith
  • Amber Heard
  • Vladimir Putin
  • Chris Rock

En çok aratılan aktörler:

  • Johnny Depp
  • Will Smith
  • Amber Heard
  • Chris Rock
  • Jada Pinkett Smith

En çok aratılan atletler:

  • Novak Djokovic
  • Rafael Nadal
  • Serena Williams
  • Manti Te’o
  • Shaun White

En çok aratılan karşılaşmalar:

  • India vs England (Hindistan vs İngiltere)
  • Ind vs South Africa (Hindistan vs Güney Afrika)
  • India vs West Indies (Hindistan vs Batı Hint Adaları)
  • Ind vs Australia (Hindistan vs Avustralya)
  • India vs Sri Lanka (Hindistan vs Sri Lanka)

En çok aratılan filmler:

  • Thor: Love and Thunder
  • Black Adam
  • Top Gun: Maverick
  • The Batman
  • Encanto

En çok aratılan ölümler:

  • Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)
  • Betty White
  • Anne Heche
  • Bob Saget
  • Aaron Carter

En çok aratılan tarifler:

  • Paneer pasanda
  • Bolo caseiro
  • Tuzlu kurabiye (TÜRKÇE)
  • Overnight oats
  • Zimtschnecken

En çok aratılan şarkılar:

  • Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
  • Pasoori – Ali Sethi ve Shae Gill
  • Glimpse of Us – joji
  • Satru 2 – Denny Caknan ve Happy Asmara
  • ミックスナッツ – Official Hige Dandism

En çok aratılan diziler:

  • Euphoria
  • House of the Dragon
  • Moon Knight
  • The Watcher
  • Inventing Anna

Bu yıl Google Lens ve Haritalar’da yapılan aramalar da ele alındı:

Google Lens’te en çok aratılan ev bitkileri:

  • Philodendron
  • Devil’s ivy
  • Bambusoidae
  • Echeveria
  • Dracaena

Google Lens’te en çok aratılan evcil hayvanlar:

  • Domestic short-haired cat
  • Tabby cat
  • Polydactyl cat
  • Aspin
  • Labrador Retriever

Google Haritalar’da en çok aratılan kültürel yerler:

  • Buckingham Sarayı – Birleşik Krallık
  • Big Ben – Birleşik Krallık
  • Giza Piramidi – Mısır
  • Kurtarıcı İsa – Brezilya
  • Brüksel Kraliyet Sarayı – Belçika

Google Haritalar’da en çok aratılan doğal yerler:

  • Sky Garden – Birleşik Krallık
  • Setas de Sevilla – İspanya
  • Tanah Lot – Endonezya
  • HeHa Ocean View – Endonezya
  • Ponta da Piedade – Portekiz
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