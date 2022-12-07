Tüm internet kullanıcılarının ikinci evi olan Google, 2022 yılında tüm dünyada en çok nelerin aratıldığını açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan verilerde ilk kez Türkiye’ye ait veriler listelenmedi.
Google’ın Türkiye’ye ait verileri henüz neden paylaşmadığı bilinmiyor. Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Suriye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Estonya, Çin ve Bulgaristan gibi ülkelere ait veriler de paylaşılmadı. Küresel çapta Google’da en çok aratılanlar ise şu şekildeydi:
En çok yapılan aramalar:
- Wordle
- India vs England (Hindistan vs İngiltere)
- Ukraine (Ukrayna)
- Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)
- India vs SA (Hindistan vs Güney Afrika)
En çok aratılan haber konuları:
- Ukraine (Ukrayna)
- Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth’in ölümü)
- Election results (Seçim sonuçları)
- Powerball numbers (Piyango numaraları)
- Monkeypox (Maymun çiçeği)
En çok aratılan kişiler:
- Johnny Depp
- Will Smith
- Amber Heard
- Vladimir Putin
- Chris Rock
En çok aratılan aktörler:
- Johnny Depp
- Will Smith
- Amber Heard
- Chris Rock
- Jada Pinkett Smith
En çok aratılan atletler:
- Novak Djokovic
- Rafael Nadal
- Serena Williams
- Manti Te’o
- Shaun White
En çok aratılan karşılaşmalar:
- India vs England (Hindistan vs İngiltere)
- Ind vs South Africa (Hindistan vs Güney Afrika)
- India vs West Indies (Hindistan vs Batı Hint Adaları)
- Ind vs Australia (Hindistan vs Avustralya)
- India vs Sri Lanka (Hindistan vs Sri Lanka)
En çok aratılan filmler:
- Thor: Love and Thunder
- Black Adam
- Top Gun: Maverick
- The Batman
- Encanto
En çok aratılan ölümler:
- Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)
- Betty White
- Anne Heche
- Bob Saget
- Aaron Carter
En çok aratılan tarifler:
- Paneer pasanda
- Bolo caseiro
- Tuzlu kurabiye (TÜRKÇE)
- Overnight oats
- Zimtschnecken
En çok aratılan şarkılar:
- Tak Ingin Usai – Keisya Levronka
- Pasoori – Ali Sethi ve Shae Gill
- Glimpse of Us – joji
- Satru 2 – Denny Caknan ve Happy Asmara
- ミックスナッツ – Official Hige Dandism
En çok aratılan diziler:
- Euphoria
- House of the Dragon
- Moon Knight
- The Watcher
- Inventing Anna
Bu yıl Google Lens ve Haritalar’da yapılan aramalar da ele alındı:
Google Lens’te en çok aratılan ev bitkileri:
- Philodendron
- Devil’s ivy
- Bambusoidae
- Echeveria
- Dracaena
Google Lens’te en çok aratılan evcil hayvanlar:
- Domestic short-haired cat
- Tabby cat
- Polydactyl cat
- Aspin
- Labrador Retriever
Google Haritalar’da en çok aratılan kültürel yerler:
- Buckingham Sarayı – Birleşik Krallık
- Big Ben – Birleşik Krallık
- Giza Piramidi – Mısır
- Kurtarıcı İsa – Brezilya
- Brüksel Kraliyet Sarayı – Belçika
Google Haritalar’da en çok aratılan doğal yerler:
- Sky Garden – Birleşik Krallık
- Setas de Sevilla – İspanya
- Tanah Lot – Endonezya
- HeHa Ocean View – Endonezya
- Ponta da Piedade – Portekiz