Google, 2022'de dünya çapında en çok aranan kişi ve kelimeleri açıkladı. 2022 yılını kapsayan Trendler raporunda geçtiğimiz yılların aksine Türkiye özelinde veriler sunulmadı.

Tüm internet kullanıcılarının ikinci evi olan Google, 2022 yılında tüm dünyada en çok nelerin aratıldığını açıkladı. “Google’da Yılın Arama Trendleri” raporuyla paylaşılan verilerde ilk kez Türkiye’ye ait veriler listelenmedi.

Google’ın Türkiye’ye ait verileri henüz neden paylaşmadığı bilinmiyor. Türkiye’nin yanı sıra Fransa, Suriye, Rusya, Sırbistan, Letonya, Estonya, Çin ve Bulgaristan gibi ülkelere ait veriler de paylaşılmadı. Küresel çapta Google’da en çok aratılanlar ise şu şekildeydi:

En çok yapılan aramalar:

Wordle

India vs England (Hindistan vs İngiltere)

Ukraine (Ukrayna)

Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)

India vs SA (Hindistan vs Güney Afrika)

En çok aratılan haber konuları:

Ukraine (Ukrayna)

Queen Elizabeth passing (Kraliçe Elizabeth’in ölümü)

Election results (Seçim sonuçları)

Powerball numbers (Piyango numaraları)

Monkeypox (Maymun çiçeği)

En çok aratılan kişiler:

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heard

Vladimir Putin

Chris Rock

En çok aratılan aktörler:

Johnny Depp

Will Smith

Amber Heard

Chris Rock

Jada Pinkett Smith

En çok aratılan atletler:

Novak Djokovic

Rafael Nadal

Serena Williams

Manti Te’o

Shaun White

En çok aratılan karşılaşmalar:

India vs England (Hindistan vs İngiltere)

Ind vs South Africa (Hindistan vs Güney Afrika)

India vs West Indies (Hindistan vs Batı Hint Adaları)

Ind vs Australia (Hindistan vs Avustralya)

India vs Sri Lanka (Hindistan vs Sri Lanka)

En çok aratılan filmler:

Thor: Love and Thunder

Black Adam

Top Gun: Maverick

The Batman

Encanto

En çok aratılan ölümler:

Queen Elizabeth (Kraliçe Elizabeth)

Betty White

Anne Heche

Bob Saget

Aaron Carter

En çok aratılan tarifler:

Paneer pasanda

Bolo caseiro

Tuzlu kurabiye (TÜRKÇE)

Overnight oats

Zimtschnecken

En çok aratılan şarkılar:

Tak Ingin Usai – Keisya Levronka

Pasoori – Ali Sethi ve Shae Gill

Glimpse of Us – joji

Satru 2 – Denny Caknan ve Happy Asmara

ミックスナッツ – Official Hige Dandism

En çok aratılan diziler:

Euphoria

House of the Dragon

Moon Knight

The Watcher

Inventing Anna

Bu yıl Google Lens ve Haritalar’da yapılan aramalar da ele alındı:

Google Lens’te en çok aratılan ev bitkileri:

Philodendron

Devil’s ivy

Bambusoidae

Echeveria

Dracaena

Google Lens’te en çok aratılan evcil hayvanlar:

Domestic short-haired cat

Tabby cat

Polydactyl cat

Aspin

Labrador Retriever

Google Haritalar’da en çok aratılan kültürel yerler:

Buckingham Sarayı – Birleşik Krallık

Big Ben – Birleşik Krallık

Giza Piramidi – Mısır

Kurtarıcı İsa – Brezilya

Brüksel Kraliyet Sarayı – Belçika

Google Haritalar’da en çok aratılan doğal yerler: