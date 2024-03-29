Apple'a 2016 yılında giren bir personelin, şirketle ilgili gizli bilgileri sızdırdığı ortaya çıktı. Personel, Günlük ve Apple Vision Pro gibi ürünlerle ilgili bilgileri ortaya çıkartmıştı. Apple, kovduğu personele dava açtı.

Webtekno ekibi olarak sizlerle paylaştığımız haberlerimizde, henüz piyasaya sürülmemiş ürünlerle ilgili bilgi paylaşımları yapıyoruz. Böylelikle yeri geliyor Apple, yeri geliyor Samsung'un yaklaşmakta olan ürünleriyle ilgili detaylı bilgi edinme imkânı yakalamış oluyorsunuz. İşte sizlerle paylaştığımız bu tür haberlere ulaşmamızı sağlayan bazı kaynaklar. Bizler, bunları genelde "sektör kaynakları" olarak ifade ediyoruz. Çünkü bu tür kişiler, genelde kimliklerini saklıyorlar.

Ancak ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili bilgi sızdıran bir kişi, kendisini gizlemeyi başaramadı. 2016 yılında Apple'ın iOS geliştirme bölümüne katılan Andrew Aude isimli bir personelin, şirketle ilgili gizli bilgileri sızdırdığı ortaya çıktı. Andrew Aude, yarım düzine Apple ürünü ile ilgili bilgileri sızdırarak, bu ürünlerin ifşa olmasına yol açmıştı. Üstelik bu ürünler arasında Apple Vision Pro gibi gizliliğin hat safhada olduğu ürünler de bulunuyordu.

Apple, Andrew Aude'a dava açtı

Edinilen bilgilere göre Apple, Andrew Aude'un aslında bir casus olduğunu Aralık 2023'te tespit etti ve şirketle ilişiğini kesti. Bunun üzerine mahkemeye de başvuran şirket, eski çalışanından tazminat talep etti. Apple'ın davayı kazanması hâlinde Andrew Aude, 25 bin doları aşan bir tazminat cezası ile karşı karşıya kalacak. Şirketin bu davayı kazanacağı düşünülüyor çünkü Apple, işe giriş sözleşmesinde gizli bilgilerle ilgili önemli maddeler koymuş durumda. Yani Andrew Aude, bunun sonucunda tazminat davası ile karşı karşıya kalacağını biliyordu.

Apple, dava dosyasına Andrew Aude'un bilgileri nasıl sızdırdığını da ekledi. Belgede yer alan açıklamalara göre personel, çoğu zaman gizlilik odaklı mesajlaşma uygulaması Signal'i kullanıyordu. "Homeboy" kullanıcı adına sahip olan Aude, bu hesap üzerinden The Wall Street Journal ve The Information gibi şirketlerdeki gazetecilerle görüştü. İşte bizler de bu görüşmeler sayesinde Günlük ve Apple Vision Pro gibi ürünlerle ilgili ön bilgileri, sizlerle paylaşma imkânı yakalamış olduk...