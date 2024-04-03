iOS 18'in tanıtılmasından önce yayımlanacak son iOS 17 sürümü iOS 17.5'in beta versiyonu çıktı. Yeni sürüm, Avrupa'da direkt sitelerden uygulama indirme de dahil bazı yenilikleri iPhone kullanıcılarına getirecek.

Apple, Haziran 2023’te tanıttığı ve geçen sonbaharda kullanıma sunduğu işletim sistemi sürümü iOS 17’ye düzenli olarak güncellemeler getiriyordu. Son olarak mart ayı başında özellikle Avrupa Birliği kullanıcılarını yakından ilgilendiren iOS 17.4 güncellemesi kullanıma sunulmuştu.

Şimdi ise iOS 17.5’in beta sürümü geliştiriciler için çıkış yaptı. Aslında iOS 17’nin neredeyse bütün özellikleri önceki güncellemelerle kullanıma sunulmuştu. Yeni sürüm, çok büyük yenilikler içermese de bazı küçük özellikleri iPhone kullanıcılarına getirecek. Gelin bunlara birlikte göz atalım.

iOS 17.5’te öne çıkan yenilikler

Avrupa’da direkt olarak internet sitesinden uygulama indirme

iOS 17.5, Avrupa Birliği’nin “Dijital Hizmetler Yasası” kapsamında kıtadaki kullanıcılara önemli bir imkân tanıyacak. İlk olarak geçen yıl duyurulan “Web Dağıtımı” isimli bu özellik, internet sitelerinden uygulama indirmeye yarıyor. Yani Avrupalı bir kullanıcı, direkt olarak bir geliştiricinin kendi sitesinden uygulamayı indirebilecek.

Tabii ki bu geliştiricilerin bazı şartları da karşılaması gerekecek. Bunlar arasında Apple’ın geliştirici programının bir üyesi olmak, uygulamanın AB’de bir milyon indirmeye sahip olması ve veri toplama konusunda şeffaflıklar yer alıyor. Bunların güvenlik için önemli olduğunu söyleyebiliriz. Siteden indirmenin sadece Avrupa’ya özel olacağının tekrar altını çizelim.

iOS genelinde bazı tasarım değişiklikleri

iOS 17.5, işletim sistemi genelinde bazı minik tasarım değişikliklerine de yer veriyor. Örneğin “Kitaplar” uygulamasında üst tarafta yer alan hedef ikonu yeniden tasarlanmış.

Öte yandan Ayarlar’da da bir değişiklik var. “Gizlilk ve Güvenlik” bölümüne tarayıcılara Face ID gibi biyometrik tanımlama sistemlerini içeren geçiş anahtarlarıyla erişmeyi sağlayacak bir kısım eklenecek.

Son olarak podcast widget’ı da yenileniyor. iOS 17.5 ile dinlediğiniz podcast’e göre değişen renkler göreceğiz.

Yeni istenmeyen takip sistemi

Airtag gibi takip cihazları, bazı istenmeyen sonuçların ortaya çıkmasına neden olabiliyordu. “Bul” uygulamasına eklenecek yeni özellik de bu tarz durumların önüne geçecek. Kullanıcılar, Apple sertifikalı olmasalar bile takip izlemelerini görebilecek ve bunları devre dışı bırakabilecek.

iOS 17.5’in ne zaman geleceği belli değil ancak yakında olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca yeni sürümün haziranda tanıtılması beklenen iOS 18’den önce yayımlanan son iOS 17 güncellemesi olacağını da ekleyelim.