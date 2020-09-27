Apple'ın MacBook Menteşe Tasarımı Patent Dosyası Yayınlandı

Intel tabanlı işlemcilerden ARM tabanlı işlemcilere geçeceğini duyuran teknoloji devi Apple, MacBook ve MacBook Pro cihazları için farklı değişiklikler peşinde de koşuyor olabilir. Şirketin aldığı yeni bir patent, üstünde çalıştığı yeni menteşe tasarımını ortaya çıkardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple, WWDC 2020'de (Dünya Geliştiriciler Konferansı) yaptığı duyuruda, Intel tabanlı işlemcilerden ARM tabanlı işlemcilere geçiş yapacağını açıklamıştı. Bu konudaki ilk örneklerin de MacBook ve MacBook Pro ile verilmesi düşünüyor. Görünüşe göre değişiklikler sadece içeride değil dışarıda da yaşanacak.

Yeni Mac'ler de daha ince çerçevesi ve daha büyük ekranıyla birlikte eski Mac cihazlarına benzeyecek. Ancak ortaya çıkan yeni bir doküman, şirketin menteşe tasarımında radikal bir değişikliğe gitmek için üzerinde çalışmalar yaptığını gösteriyor.

Apple'dan MacBook'lar için menteşe tasarımı patenti

Apple'ın yeni menteşe tasarımıyla ilgili detaylar, "Elektronik Cihazlar ve Aksesuar Cihazları İçin Menteşeler" başlıklı patentte ortaya çıktı. Yeni menteşe, hareket eden ve onların arasında durağan kalan parçalardan oluşuyor. Apple'ın yeni menteşe tasarımı, Microsoft'un Surface Book 3'te kullandığı tasarıma bir hayli benziyor.

Forbes'ta yer alan habere göre Apple da Microsoft ile benzer bir menteşe sistemi kullansa da aradaki fark, Apple'ın çoklu hareket parçaları ve ara parçalar kullanmasında oluşuyor. Yukarıdaki patent tasarımlarına bakıldığında da geleneksel dizüstü bilgisayar tarzı bir cihazla sınırlandırılmadığı görülüyor.

Patentte yer alan çizimler, her ne kadar Microsoft'un Surface Book'una benzese de içerisinde bulunan mekanizmalar ve ürünün son haline bürünmüş şekli, ortaya çeşitli farklılıklar koyacaktır. Daha önceki patent haberlerimizde de söylediğimiz gibi bir patente başvurulmuş ve bu patentin yayınlanmış olması, bu cihazın kesinlikle hayat bulacağı anlamına gelmiyor.