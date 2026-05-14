Türkiye'de Kaç 5G Abonesi Olduğu Açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ülkemizde kaç kişinin 1 Nisan'da hizmete açılan 5G abonesi olduğunu açıkladı.

Türkiye, 1 Nisan 2026 tarihi itibarıyla yeni nesil mobil iletişim teknolojisi 5G’ye resmen geçiş yapmıştı. Yaklaşık 1.5 aydır da Türkiye’nin dört bir yanında birçok insan 5G teknolojisini kullanıyordu. Tüm ülke geneline gelişinin ise 2 yıl içinde gerçekleşeceği ifade edilmişti.

Peki Türkiye’de şu anda toplamda kaç kişi 5G’yi kullanıyor? Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda düzenlenen bir etkinlik kapsamında konu hakkında açıklamalarda bulundu. Ülkemizde toplam kaç kişinin 5G abonesi olduğunu açıkladı.

5G abone sayısı 34 milyona yaklaştı

Uraloğlu tarafından yapılan açıklamalara göre 5G’nin hizmete alındığı ilk gün itibarıyla ülkenin 4’te 1’ine denk gelen 21 milyon kişi bu teknolojiyi kullanmaya başladı. Aradan geçen 40 günlük sürecin ardından ise Türkiye’deki 5G abone sayısı 12.5 milyon artarak 34 milyon seviyelerine yaklaştı. Yani yaklaşık %39’luk bir kesim 5G’ye geçiş yaptı.

Bakanın da aktardığı gibi bu sevindirici bir haber. Öyle ki 34 milyon, vatandaşların 5G teknolojisini hızlı ve yüksek bir oranda benimsediğini gösteriyor. Önümüzdeki aylarda bu sayının daha da artması ve ülkenin çoğunluğunun 5G teknolojisini kullanmaya başlaması bekleniyor.