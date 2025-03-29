Amerika'daki Kamyonların Tekerleklerinde Neden Bu Çiviler Oluyor? (Bizde Olmamasının Bir Sebebi Varmış)

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Bazı kamyonların tekerlerinde çivili bijon kapakları kullanılıyor. Ülkemizde örneğine rastlamasak da Amerika ve Kanada’da kamyonlar, bu çivileri çok sık kullanıyor.

Pek bir yararı yokmuş gibi görünse de aslında pek çok amaca hizmet ediyor.

Estetik bir tercih gibi duruyor ancak altında farklı nedenler de yatan bu tasarım, bakalım neden tercih ediliyormuş!

ABD’de kamyonculuk, Türkiye’dekinden çok daha farklı olarak bir yaşam tarzı hâline gelmiş durumda.

kamyon tekeri çivi

Yani aslında ülkemizde bir iş kolu olan kamyonculuk ABD’de, daha daha farklı bir anlam ifade ediyor. Hâl böyle olunca insanlar, araçlarını kişiselleştirmeyi de seviyorlar. Tıpkı bir araba modifiye eder gibi kamyon sürücüleri de araçlarına sert, agresif ve güçlü bir imaj katmak için bu çivileri kullanıyor.

Bu da diğer sürücüler üzerinde psikolojik bir etki yaratarak trafikte diğer araçları kendisinden uzak tutmaya yardımcı olan bir etmen olarak görülür. Ancak başta da belirttiğimiz gibi, durum estetikten ibaret değil.

Diğer araçları mesafede tutmak için de çiviler kullanılıyor.

kamyon tekeri

Kamyon tekerlerinde yer alan çiviler, bazı kamyon sürücülerine göre diğer araçların kamyonlara fazla yaklaşmasını önlüyor. Bu da olası bir kazanın önüne geçmek için güzel bir önlem. Ayrıca çiviler, plastik ya da alüminyumdan yapıldığı için malzeme açısından bir tehlike oluşturmuyorlar.

Özellikle motosiklet ve bisikletler için bir uyarı niteliğinde olan çiviler, bilinçaltında kamyondan uzak durma eğilimi hissedebiliyorlar. Bir nevi bariyer görevi görüyor da diyebiliriz.

Bijon somunlarını da koruyorlar.

kamyon

Tekerleklerde yer alan bu çiviler, tüm bunların yanında bijon somunlarını kir, su, pas ve yol tuzundan koruyor. Jantları da daha uzun süre temiz tutmuş oluyor. Dolayısıyla bazı sürücüler, çivileri koruma aksesuarı niyetiyle de kullanıyor.

Ülkemiz kamyonlarında böyle bir tasarıma rastlamak mümkün değil. Çünkü ABD, araç modifikasyonu konusunda bizim kadar sıkı uygulamalara sahip değil. Bu tür parçalar, trafik güvenliği sebebiyle ülkemizde de pek tercih edilmiyor.

Kaynaklar: 1, 2, 3

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