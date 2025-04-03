Renault, Austral modelini 3 yıl sonra güncelledi. Makyajlı Austral, Rafale'den ilham alan daha şık bir tasarımla geliyor.

Ülkemizde en popüler markalardan biri olan Renault’nun Türkiye’de de satılan SUV otomobili Austral, şirketin sevilen modellerinden biriydi. Şimdi ise şirket, makyajladığı yeni Austral’i resmen görücüye çıkardı. Araç, 3 yıl sonra yenilendi.

Yeni Austral, hem tasarım ve teknik tarafında değişikliklerle geliyor. Hâlihazırda iyi olan tasarımının biraz daha iyileştiğini söylememiz mümkün.

Karşınızda yeni Renault Austral

19-20 inçlik jantlarla gelecek araca ilk baktığımızda artık daha modern ve şık bir görünüm kazandığını görebiliyoruz. Bu keskin tasarımında, şirketin yeni coupe-SUV’u Rafale’den ilham alındığı söylenebilir.

Ön tarafında şirket logosunu andıran elmas şekilleriyle donatılmış ızgara, yeni diş benzeri gündüz farları dikkat çeken detayları var. Arka tarafında ise bagaj kapağındaki “E” harfinin kaldırıldığını ve marka logosunun dışa çıkık olmadığını görüyoruz.

Şirket, aracın hibrit sisteminde pek fazla değişiklik yapmamış. 1,2 litrelik turboşarjlı benzinli motor elektrikli motorla birleşiyor. 200 beygir gücü sunduğu da belirtilmiş. Bir de ayrıca 160 beygirlik hafif hibrit versiyonu olacak. Virajlarda daha iyi sürüş için amortisörlerin geliştirildiği de bilgiler arasında.

E-Tech 200 versiyonun, şehir içi sürüşü %80 oranında sadece elektrikli yapabildiği gelen bilgiler arasında. 0’dan 100 km/sa’e 8,2 saniyede çıkıyor. Şirket, aracın 100 km’de 4,7 litre ile yakıt tüketimi konusunda da verimli olabileceğini söylüyor.

Özellikle aileler için çok kullanışlı bir araç olacak yeni Austral’in 527 litrelik bagaj kapasitesi var. Ayrıca 274 mm’ye kadar bacak mesafesi de sunuyormuş. Yani oldukça geniş bir araç diyebiliriz. Ağırlığının 1612 kg olduğunu belirtelim.

İç mekâna geldiğimizde yine hoş bir tasarımla karşılaşıyoruz. 12 inçlik bilgi eğlence ekranı, 12,3 inçlik dijital gösterge paneli var. Bir de onlara 9,3 inçlik head-up display eşlik ediyor. Android Auto ve Apple CarPlay standart olarak geliyor. Bunlar dışında daha iyi ses yalıtımı, güvenli sürüş özellikleri, aracı şeridinde tutmaya yarayan otonom sürüş gibi özellikleri var.

Yeni Renault Austral’in ne zaman yollarda olacağı ve ne kadar fiyatla sunulacağı açıklanmadı. Türkiye’ye de gelmesini beklediğimiz araç hakkında önümüzdeki dönemde daha fazla bilgi edinebileceğiz.