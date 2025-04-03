Caviar, Notre Dame Katedrali’nden ilham alan 18 ayar altın kaplı ve pırlantalarla süslenmiş özel iPhone 16 Pro Max modelini tanıttı.

Lüks telefon denince akla gelen isimlerden Caviar, yine dikkat çeken bir tasarımla karşımızda. Bu kez ilham kaynağı, Paris’in simgelerinden biri olan Notre Dame Katedrali. Sadece 16 adet üretilen özel iPhone 16 Pro Max modeli, hem tasarımı hem de fiyatıyla adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Yeni modelin gövdesi tamamen 18 ayar beyaz altınla kaplanmış. Arka tarafta ise Gotik tarzda üç boyutlu bir desen yer alıyor ve tam ortasında, Notre Dame’ın o meşhur vitray pencerelerini andıran renkli cam detayları dikkat çekiyor.

Notre Dame’ın tarihi ruhu bu telefona yansıtıldı

El işçiliğiyle hazırlanan Apple logosunun 18 ayar beyaz altından üretildiği ve farklı boyutlarda toplam 59 pırlanta ile süslendiği açıklandı. Cihazın çevresini tamamen saran altın çerçevenin ise telefona mimari bir yapı kazandırdığı belirtildi.

Tasarımın çıkış noktası olan Notre Dame Katedrali’nin, 12. yüzyılda inşa edilmeye başlandığı ve yaklaşık 200 yılda tamamlandığı bilgisi paylaşıldı. 2019 yılında yaşanan yangının ardından başlatılan restorasyon süreci halen sürerken, Caviar bu özel modelle katedralin sembolik anlamını teknolojiyle buluşturdu. Modelin fiyatı ise 128 GB kapasiteli iPhone 16 Pro için 104.490 dolar, 1 TB kapasiteli iPhone 16 Pro Max için 115.490 dolar olarak açıklandı.

Öte yandan Caviar, kısa süre önce “Horizon Collection” adını verdiği bir başka özel seriyi tanıttı. Bu koleksiyonda, dünya genelinde tanınan şehir temalarıyla tasarlanmış lüks telefonlara yer verdi. Tasarımlarda 24 ayar altın, titanyum, doğal taş ve renkli mine gibi değerli malzemeler kullandığını açıkladı. Serideki modellerin her birini 10 ila 99 adetle sınırladığını belirten şirket, fiyat aralığını ise 8.900 ile 13.700 dolar arasında açıkladı.