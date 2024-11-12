Ming-Chi Kuo, Apple'ın 2026 yılı için iki yeni ürün üzerinde çalıştığını iddia etti. Ürünlerden bir tanesi tamamen yeni olacak ve Kuo'ya göre bu ürün, kritik önem arz edecek.

Deneyimli analistlerden Ming-Chi Kuo, ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tedarik zinciri kaynaklarından edindiği bilgileri paylaşan Kuo, Apple'ın 2026 yılı için iki yeni ürün planladığını iddia etti. Ming-Chi Kuo'ya göre Apple, biri tamamen yeni olan iki ürün üzerinde aktif olarak çalışıyor.

Yapılan açıklamaya göre Apple'ın üzerinde çalıştığı ürünlerden ilki, yeni bir AirPods. Açık konuşmak gerekirse bu şaşırtıcı değil çünkü yeni bir AirPods'un gelmesi ve bu ürünün daha gelişmiş sağlık özellikleriyle donatılması, zaten beklenen bir şey. Peki ya diğer ürün?

Apple, akıllı ev kamerası geliştiriyor!

Tedarik zinciri kaynaklarından edinilen bilgilere göre Apple, akıllı ev kamerası üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Bu ürün önemli çünkü Apple, akıllı ev ürünleri noktasında rakiplerinin oldukça gerisinde. Şirket, bu alanda da ön plana çıkmaya çalışacak gibi görünüyor.

Ming-Chi Kuo'ya göre akıllı ev kamerası, Apple için oldukça kritik önem arz ediyor. Bu alandaki küresel sevkiyat sayısının yıllık 30 ila 40 milyon adet olduğunu söyleyen Kuo, Apple'ın en azından 10 milyon satış için çabalayacağını ifade etti. Bakalım 2026 yılı, bizlere neler gösterecek...