Apple'ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 Air modeli, tarihin en ince iPhone olarak gelecek. Peki Apple, bu inceliği korumak için hangi özelliklerden vazgeçecek?

Apple, bu seneki iPhone modellerinde çok önemli bir değişiklik yaparak yepyeni bir modeli bizlerle buluşturacak. Tüm söylentilere göre eylüldeki etkinlikte, Plus modelin kaldırıldığını, onun yerine iPhone 17 Air isimli yepyeni bir modelin geldiğini göreceğiz.

Bu modelin en büyük özelliği, “çok ince bir telefon” olacak olması. Sızıntılara göre telefon 5,5 mm ile tarihin en ince iPhone’u olacak ve iPhone 6’yı geçecek. Tabii ki Apple’ın bu kadar ince bir telefon yapması için bazı özelliklerden feragat etmesi gerekecek. Biz bu içeriğimizde o özelliklerden bahsediyoruz.

Apple’ın inceliği korumak için iPhone 17 Air’dan kaldıracağı özellikler

İlk olarak telefonun kamerasının diğer modellerden farklı olduğunu göreceğiz. Apple, sadece 48 MP’lik tek kamerayı arkaya koyacak, diğer kameralardan vazgeçecek. Yani ultra geniş kamerayı göremeyeceğiz. Kamera feda edilirken bu hamle, telefonun en ince iPhone olmasına katkı sağlayacak.

Bir diğeri ise tek bir hoparlörle gelecek olması. Sızıntılara göre alt tarafta sadece mikrofonun yer aldığını göreceğiz. Tek hoparlörü ise cihazın ekranının üst kısmındaki kulağınızı dayadığınız yerde olacak. Bu da ultra ince tasarımın bir sonucu. Şirket, alt kısma hoparlör eklemekten kaçınarak inceliği sağlamak isteyebilir.

Son olarak SIM kart bölümü olmayacağı söyleniyor. Apple aslında 2022’deki iPhone 14 ile ABD’de sadece eSIM’li telefonlar satmaya başlamıştı. iPhone 17 Air’da bu durumun uluslararası pazarlara da getirilebileceğine dair bazı iddialar var.

İşte Apple’ın iPhone Air’ı çok ince yapmak için feda edeceği özelliklerden bazıları bunlar. Tabii ki hepsi birer iddia ama çoğu sızıntı doğru olabileceklerini gösteriyor. Sadece SIM kart slotunu kaldırma iddiasına biraz şüpheyle yaklaşmak lazım. Diğer ikisi çok büyük ihtimalle doğru çıkacak. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Apple’ın telefonu ince yapmak için bu özelliklerden vazgeçmesi doğru mu?