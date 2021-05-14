Luke Miani, Apple'ın 18 Mayıs'ta basın bülteni ve internet sitesindeki güncellemelerden ibaret olan bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Miani'ye göre bu etkinlikte, Apple'ın Hi-Fi destekli yeni AirPods'u ile Apple Music'in Hi-Fi abonelik paketi duyurulacak.

Birkaç gün önce sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni bir AirPods duyurmaya hazırlandığından ve bu kulaklıklarla birlikte Apple Music'e de yeni bir abonelik paketi getireceğinden bahsetmiştik. İddialara göre bu kablosuz kulaklığın Hi-Fi desteğine sahip olacağı ve Apple Music'e gelecek abonelik paketinin de Hi-Fi'a özel olacaktı. Şimdi ortaya çıkan bilgiler ise bu AirPods'un ne zaman duyurulacağını gözler önüne seriyor.

Apple ile ilgili yaptığı sızıntılarla bilinen Luke Miani tarafından yapılan açıklamalara göre Apple, 18 Mayıs'ta bir etkinlik gerçekleştirecek. Ancak bu etkinlik, bugüne kadar yapılanlar kadar şaşalı olmayacak. Miani, etkinliğin tıpkı AirPods Pro'da olduğu gibi bir basın bülteni şeklinde sunulacağını, internet sitesinde yapılacak güncellemelerle de yeni AirPods'un servis edileceğini söylüyor.

İddialara göre yeni AirPods, tasarım açısından AirPods Pro'ya benzeyecek

Apple'ın 18 Mayıs'ta duyuracağı söylenen yeni AirPods'uyla ilgili netleşmiş bir bilgi söz konusu değil. Ancak beklentiler, kablosuz kulaklığın tasarımının AirPods gibi olacağı yönünde. Teknik özellikler konusunda ise yeni AirPods'un AirPods Pro kadar gelişmiş özelliklere sahip olmayacağı düşünülüyor. Tüm bunlar, düzenlenecek etkinlik kapsamında gün yüzüne çıkmış olacak.

Bu arada, iddia kaynağı güvenilir olsa da haziran ayının Apple için çok önemli olduğunu unutmamak gerek. Zira şirket, haziran ayında WWDC olarak isimlendirdiği yazılım odaklı etkinliğini gerçekleştirecek. Bu etkinlik kapsamında da iOS ve iPadOS gibi mobil işletim sistemlerinin yeni sürümleri tanıtılacak. Ancak Apple, eğer isterse yeni AirPods ve diğer ürünlerini de bu etkinlikte duyurabilir. Önümüzdeki günler, Apple hayranları için pek çok şeye gebe...