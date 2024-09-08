Apple'ın lansman etkinliğini takip etmenin birden fazla yolu olacak.

Teknolojiseverlerin gözü kulağı yakın zamanda gerçekleştirilecek olan Apple etkinliği "Glowtime"da. Yarın Türkiye saati ile 20.00'de başlayacak olan etkinlikte Apple, başta iPhone 16 modelleri olmak üzere pek çok yeni cihazın tanıtımını gerçekleştirecek. Bu etkinlikte Apple'ın dört iPhone 16 modeli ile karşımıza çıkması ve Apple Intelligence yapay zekâ modelinin becerilerini öne çıkarması bekleniyor.

Etkinlikte yeni iPhone modellerinin dışında öne çıkması beklenen diğer önemli konu başlıkları arasında, iOS 18, iPadOS 18, macOS 15 Sequoia, WatchOS 11 ve visionOS 2'nin de aralarında olduğu önemli yazılım güncellemeleri yer alıyor. Bu güncellemelerin her cihaza gelmeyeceğini de belirtmekte fayda var.

Apple'ın "Glowtime" etkinliği nereden izlenebilir?

Apple Glowtime etkinliği bu yıl Apple'ın kendi internet sitesinden, YouTube kanalından ve Apple TV'den canlı olarak yayınlanacak. Apple, Apple TV uygulamasında her yıl etkinlik zamanlarında kendi canlı yayınını öne çıkarıyor.

Etkinlikte ayrıca yeni AirPods modellerini de görmemiz bekleniyor. Ayrıca Glowtime etkinliğinde, diğer Mac modellerinden bağımsız olarak Mac Mini cihazları da görmemiz mümkün olabilir.

Apple yayınını firmanın kendi sitesinden izlemek için buraya, YouTube hesabından izlemek için ise buraya tıklayabilirsiniz. Bununla beraber etkinliği adım adım Webtekno'dan da takip edebilirsiniz.