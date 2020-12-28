Caviar, Saf Altın Kaplama AirPods Max Kulaklığını Duyurdu

Rusya merkezli Caviar şirketi, altın kaplama Galaxy S21 Ultra ve PlayStation 5'e ek olarak bir de altın kaplama AirPods Max kulaklık duyurdu. Saf altın kaplama bu kulak, 2021 yılında satışa sunulacak.

Sıradan teknoloji aletlerinin lüks versiyonlarının yapıldığını daha önce birçok kez görmüştük. Bundan üç ay kadar önce sizlere altın kaplama PlayStation 5'ten bahsetmiştik. O tarihlerde henüz PlayStation 5'in fiyatı açıklanmamışken altın kaplama lüks sürümlerinin ön sipariş fiyatları açıklanmıştı.

Bu konuda bir diğer örneği de bu sene yaz aylarında görmüştük. Ukrayna merkezli bir şirket, 24 ayar altın kaplama iPhone 11 Pro Max'i 5000 dolarlık fiyatıyla satışa çıkarmıştı. Bu ve buna benzer birçok örnek bulunuyor. Üstelik bunlara bir yenisi daha ekleniyor: saf altın kaplama AirPods Max.

108 bin dolarlık AirPods Max

Bugün gün içerisinde altın kaplama PlayStation 5 ve altın kaplama Samsung Galaxy S21 Ultra modellerinin duyurusunu yapan Rusya merkezli Caviar şirketi, saf altın kaplama AirPods Max'ini 2021 yılında satışa sunacağını duyurdu.

2021 yılında satışa sunulacak olan altın kaplama AirPods Max'in fiyatı ise tam 108 bin dolar (802 bin TL) olacak. Apple, bu sene AirPods Max'i 549 dolar fiyat etiketiyle birlikte duyurmuştu. Kulaklığın Türkiye fiyatı ise 5.699 TL olarak duyurulmuştu. Yani altın kaplama AirPods Max, orijinal kulaklığın neredeyse 200 katı fiyat etiketine sahip olacak.

Caviar'ın yaptığı açıklamaya göre, Airpods Max Gold olarak adlandırılan bu model siyah ve beyaz renk seçeneğine sahip olacak. Ayrıca bu ultra lüks AirPods Max'ler, dünyada türünün tek örneği olacak. Yani dünyada sadece 2 kişi bu kulaklıklara sahip olabilecek.