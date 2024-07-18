Apple, Android kullanıcılarını hedef alan korku filmi tadında gizlilik odaklı bir reklam yayımladı. Reklam, Apple'ın pazarlama konusunda ne kadar iyi bir şirket olduğunu bir kez daha gösterdi.

Hepimizin de bildiği gibi Apple, gizlilik odaklı olduğunu sürekli söyleyen bir şirket. Bu konunun reklamını yapmak için de sık sık adımlar yapıyor. Geçtiğimiz günlerde yayımlanan çok iyi bir reklam filmi de bunun en güzel örneği.

Apple, direkt olarak Android kullanıcılarını hedef aldığı görülebilen yeni bir reklam yayımladı. Korku filmi tadındaki reklam, izleyenlerden büyük beğeni toplarken Apple’ın pazarlama konusunda ne kadar iyi bir şirket olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İşte Apple'ın gizlilik odaklı yeni reklam filmi

Yaklaşık iki dakikalık video, arkada Björk Jason Lindh’den “Billathi Askara” şarkısı oynarken birçok insanın Android benzeri bir telefon kullandığını gösteriyor. Bu telefonlar, güvenlik kameraları tarafından takip ediliyorlar. Kameralar, bir kuş benzeri bir yaratığa dönüşüp uçarak Android kullanıcılarını sürekli takip ediyorlar.

Korku filmlerini aratmayan ürkütücü anlara sahne olan videonun devamında bu kamera kuş karışımı yaratıkların Android sahibi insanları sürekli takip ettiğini görüyoruz. Bu insanlar, telefonlarındaki tarayıcıları kullanıyorlar. Hatta bir sahnede bir adamın yaratıklara dayanamayıp Android’ini denize fırlattığını bile görebiliyoruz. Apple, bu sırada “İnternette gezinmeniz izleniyor.” ifadelerini bize gösteriyor.

Aslında buradaki kamera kuşlar, Android kullanıcılarını takip eden üçüncü parti şirketleri temsil ediyor. Topladıkları veriler, kullanıcılara kişiselleştirilmiş reklamlar gösterilmesine yardımcı oluyor. Apple’da ise uygulamaların sizi takip etmesini engelleyen bir özellik var. Kullanıcılar, internette takip edilmeme seçeneğine sahip olabiliyorlar. Zaten videoda Apple’ın değindiği de bu.

Videonun sonlarına doğru iPhone kullanıcıları karşımıza çıkıyor. Bu kullanıcılar telefonlarından Safari’yi açtıklarında tüm kamera kuş karışımı yaratıklar patlıyorlar ve onları artık takip edemiyorlar. Apple da bunun ardından “Safari, gerçekten de gizli olan bir tarayıcı.” ifadelerini size gösteriyor.