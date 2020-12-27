Apple'ın uzun süredir söylentilere konu olan AR gözlüğü Apple Glass, beklenenden daha erken tanıtılabilir. Analistler, gözlüğün 2023'ten önce tanıtılacağını düşünüyor. Yeni patent başvuruları da Apple'ın bu konudaki çalışmalarını hızlandırdığını gösteriyor.

Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bir rapora göre Apple, kısa süre önce Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Ofisi'ne (USPTO) "Lokalize Optik Ayarlı Görüntüleme Sistemi" adlı yeni bir patent başvurusunda bulundu. Bu patentin, Apple'ın son yılların en çok merak edilen teknolojik ürünlerinden biri olan Apple Glass ile ilgili olduğu düşünülüyor.

2018 yılında yaşanan büyük bir sızıntıda, Apple'ın AR teknolojisine dayalı gözlüklerinin 5 nm çiplere sahip olacağı bildirilmişti. O zamanların amiral gemisi iPhone X, 10 nm üretim bandından çıkan A11 Bionic işlemci kullanıyordu. Günümüzdeyse Apple, iPhone 12 ailesine güç veren A14 Bionic işlemcilerle birlikte 5 nm çağına geçiş yaptı. Bu da Apple Glass'ın yakın zamanda, 2 yıl içerisinde tanıtılacağına yönelik beklentilere sebep oldu.

Yeni patent dosyası neler içeriyordu?

Apple'ın geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan patent başvurusunda, "lokalize ışık ayarı" kavramının ne olduğu açıklanıyor. Rapora göre gözlükte yer alan lensler, kullanıcının bulunduğu gerçek dünyadaki ortam ışığına göre otomatik olarak ayarlamalar yapabilecek. Bu noktada gerçek dünya görüntüsünün daha açık veya daha koyu hale getirilebileceğinden ve lenslerin birbirinden bağımsız olarak görüntüler sunabileceğinden de bahsediliyor.

Daha önceki sızıntılara göre kullanıcılar, bu akıllı gözlüğü iPhone ile eşleştirdikten sonra metin mesajlarını, e-postaları, haritaları, oyunları ve diğer içerikleri lens üzerinde gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilecek. Bununla birlikte Apple Glass'ın "optik bileşenlerle" geleceği ve miyop insanların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde otomatik olarak ayarlanacağı da iddia ediliyor.

Bloomberg, MacRumor ve diğer şirketler tarafından yapılan analizlere göre Apple, akıllı gözlüklerini 2023 yılından önce piyasaya sürebilir. Son günlerde ortaya çıkan patent başvuruları da Apple'ın bu konudaki çalışmalarını hızlandırmış olabileceğini bizlere gösteriyor.