realme Hindistan CEO'su Madhav Sheth, bir sonraki True Wireless kulaklıklarının tanıtılacağı tarihi yaptığı röportajda açıkladı. Sheth, Buds Air 2 ismiyle çıkacak kulaklıkların 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılacağını belirtti.

Akıllı telefon üretecisi realme, geçtiğimiz günlerde Buds Air Pro kulaklıkları için yeni bir özel tasarım versiyonunu tanıtmıştı. "Master Edition" ismiyle tanıtılan özel tasarımlı kulaklıklar hem şarj kutusu hem de kulaklıkların kendisinde parlak gümüş rengini taşıyorlardı.

realme, bugün ise bir sonraki kulaklıklarına dair bilgi paylaştı. Şirketin Hindistan CEO'su Madhav Sheth, GSMArena'yla yaptığı bir röportajında Buds Air 2'nin çıkacağını açıkladı. Sheth, realme'nin yeni True Wireless kulaklıklarının 2021'in ilk çeyreğinde tanıtılacağını belirtti.

2021, realme için fazlasıyla canlı geçecek:

Bunun yanı sıra realme, 2021 yılının ilk çeyreğinde tanıtılacak bir ürününü daha duyurdu. Bu ürün, realme Link uygulaması üzerinden kontrol edilebilecek "Smart Bulbs" isimli akıllı ampul modeli olacak. Sheth, yalnızca bunlarla kalmayarak realme'nin 2021'de pek çok ürün çıkaracağını da söyledi.

Madhav Sheth'in röportajında belirttiklerine göre realme, 2021 yılı içinde AIoT bölümünde 100'den fazla ürününü piyasaya sürecek. Sheth, önümüzdeki yıl bazı sürpriz ürün tanıtımlarıyla karşılaşacağımızı da ekleyerek bunlar hakkındaki bilgilerin önümüzdeki günlerde realme tarafından açıklanacağını da ifade etti.

realme, son olarak geçtiğimiz günlerde Watch S Pro ve Watch S Master Edition akıllı saatlerini duyurmuştu. Watch S Master Edition, Buds Air Pro'da olduğu gibi var olan saat için yeni bir tasarım seçeneği olarak karşımıza çıkmıştı. Öte yandan Watch S Pro'ysa yepyeni bir akıllı saat olarak duyurulmuştu.

realme'nin yeni ürünleri fiyat etiketleriyle de pek çok kişiyi sevindirmişti. Şirketin yeni akıllı saati 135 dolarlık (yaklaşık 1.030 TL + vergiler) fiyat etiketine sahipken Watch S Pro Master Edition 80 dolar (yaklaşık 610 TL + vergiler), Buds Air Pro Master Edition'sa 67 dolarlık (yaklaşık 510 TL + vergiler) fiyat etiketini taşıyordu.