Apple'ın gizemli bir "kişisel bilgisayarı" Bluetooth sertifikasıyla gün yüzüne çıktı. Ürünle ilgili hiçbir detay bilinmiyor olsa da tahminler, bu ürünün Apple Silicon işlemcili ilk bilgisayar olduğu yönünde. Ayrıca iddialara göre Apple, 17 Kasım'da düzenleyeceği bir etkinlikte Apple Silicon işlemcili bilgisayarını duyuracak.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın yeni bir bilgisayar üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Şirketin aldığı Bluetooth sertifikasıyla ortaya çıkan bu bilgisayarın hiçbir detayı bilinmiyor olsa da konuyla ilgili bazı dikkat çekici tahminler mevcut.

Apple, Bluetooth sertifikası aldığı bilgisayarı, "kişisel bilgisayar" kategorisi altına yerleştiriyor. Şirketin Mac ve iPad'leri de bu kategori altında listelediğini düşünecek olursak, bu ürünün yeni bir iPad ya da Mac bilgisayar olduğunu varsayabiliriz. Ancak Bluetooth sertifikasında yer alan bilgiler, ürünle ilgili en ufak bir detay sunmuyor.

İşte Apple'ın "B2002" kodlu o gizemli cihazı için aldığı sertifika

22 Ekim'de listelenmeye başlayan sertifika, MacRumors aracılığıyla gün yüzüne çıktı. "B2002" olarak kodlanan ve "TBD" olarak belirlenmiş bir model koduna sahip olan ürün, kısa bir süre sonra da gün yüzüne çıkacak gibi görünüyor. Çünkü geçtiğimiz dönemlerde ortaya atılan bazı iddialar, Apple'ın yakın tarihte yeni bir bilgisayar duyuracağını gösteriyor.

Apple, bir süredir yeni bir Mac bilgisayar üzerinde çalışıyor. Bu bilgisayarı benzersiz yapan şeyse, Apple Silicon işlemci. Apple, şu ana dek bu bilgisayarlar ilgili resmi bir açıklamaya yapmadı ancak iddialara göre şirket, 17 Kasım'da düzenleyeceği bir etkinlikte bu bilgisayarı da duyuracak. Ayrıca şirket, 2020 yılı başında yaptığı bir açıklamada da bu işlemciyle çalışan ilk bilgisayarın yıl sonuna kadar duyurulacağını söylemişti. Kesin olmamakla birlikte alınan sertifika, yaklaşan bilgisayarın ayak sesleri gibi görünüyor.