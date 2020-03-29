Apple'ın 5G Destekli iPhone 12'si Zamanında Çıkabilecek mi?

Tüm dünya ülkelerini ve ekonomiyi olumsuz etkileyen koronavirüs, birçok şirketi de oldukça zor duruma soktu. Virüs salgının olumsuz etkilediği şirketlerden bir tanesi ise ABD merkezli akıllı telefon üreticisi Apple oldu.

Neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs, birçok sektörü ve firmayı da oldukça olumsuz etkiledi. Ekonomide de bir durağanlığa sebep olan salgın, doğal olarak teknoloji dünyasının devlerinden Apple’ı da etkiledi. Şirket, Çin’deki üretim noktalarını durdurmak zorunda kaldı.

Tabii söz konusu şirket bu kadar büyük olunca şirketin gelecek hamleleriyle ilgili bilgiler, tahminler ve öngörüler de bir hayli fazla oluyor. Sektör içerisinde yer alan bazı yetkililer, Apple’ın 5G iPhone üretiminin erteleneceğini söylerken bazı farklı isimler ise bu senenin güz aylarında telefonun tanıtılacağını söylüyor.

Çin ve dünyanın geri kalanı

Virüs salgınının çıkış noktası olan Çin, bu salgını atlatmış gibi gözüküyor. Birçok Avrupa ülkesinde yeni vakalar ve hayatını kaybedenler binlerle, yüzlerle ifade edilirken Çin’de son iki günde 99 yeni vaka açıklanırken, sadece 8 kişi hayatını kaybetti. Yani Çin, bu konudaki kritik eşiği geride bırakmış gözüküyor.

Çin’de durumun iyileşmesi doğal olarak Apple için de bir nebze olsun iyi haber anlamına geliyor. Şirket, Çin’de yer alan 42 fabrikasını yeniden açtı. Foxconn ve Wistron gibi şirketler ise yeni iPhone’ların montajı için işçileri işe almaya başladı.

Ancak Apple’ın iPhone satışlarındaki kalesi olarak adlandırabileceğimiz ABD de dâhil olmak üzere dünyanın geri kalanındaki senaryo bu kadar parlak değil. Apple için en büyük pazarlar olan ABD ve Avrupa, şu an koronavirüsle mücadele etmeye çalışıyor. Dolayısıyla böyle bir durumda insanların yeni iPhone almasını beklemek pek de doğru olmaz.

iPhone 9’a olacak güçlü talep, amiral gemisi yeni iPhone’lar için kötüye mi işaret?

Şu an çok daha temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışan insanların, pahalı yeni iPhone’lar almak istemeyeceği oldukça açık. Phone Arena’ya göre Apple için buradaki kritik nokta giriş seviyesi iPhone 9’lara olacak olan talep. Şirket, iPhone 9’a olan talepten yola çıkaran 5G iPhone’ları için muhtemel talep ayarlamaları yapabilir.

iPhone 8’in tasarımını kullanacak olan iPhone 9’un A13 Bionic yonga setli 64 GB depolama alanına sahip temel modeli 399 dolardan (2.575 TL) satışa sunulacak. iPhone 9 için gerçekleşebilecek yüksek bir talep, Apple’ın yeni 5G iPhone’ları için tehlike çanlarının çaldığı anlamına gelebilir. İnsanlar, bu dönemde tuzlu fiyata sahip bir telefondansa, etiket fiyatı düşük olan modellere yönebilirler.