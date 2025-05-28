Avrupa Komisyonu, Apple’ın App Store politikalarının AB yasalarına uymadığı gerekçesiyle yeni yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı. Apple, App Store’daki yönlendirme kısıtlamaları ve %27’lik komisyon uygulaması nedeniyle Avrupa Birliği tarafından yeniden uyarıldı. Apple, 22 Haziran’a kadar gerekli düzenlemeleri yapmazsa para cezaları ile karşılaşacak.

Apple, App Store politikaları nedeniyle bir kez daha Avrupa Birliği'nin hedefinde. Avrupa Komisyonu, şirketin Dijital Pazarlar Yasası'na (DMA) tam uyum sağlamadığını belirtti ve Apple’a 22 Haziran’a kadar süre tanıdı. Aksi hâlde, şirkete tekrar eden para cezaları uygulanacak.

Avrupa Komisyonu, Apple’ın hâlâ geliştiricilerin kullanıcıları alternatif ödeme yöntemleri konusunda bilgilendirmesini engellediğini savunuyor. Şirket, her uygulamada yalnızca tek bir dış bağlantıya izin veriyor ve bu bağlantı öncesinde uyarı ekranı gösteriyor.

Kurallara uyum için son tarih 22 Haziran: Apple’a yeni cezalar yolda

Aynı zamanda geliştiricilerin, kullanıcıya özel verileri bu bağlantılara eklemesine izin verilmiyor. Apple’ın bu süreçte %27’lik komisyon almaya devam etmesi de eleştiri konusu oldu. Komisyon, bu uygulamaların DMA'nın “serbest yönlendirme” ilkesine aykırı olduğunu belirtiyor. Apple ise yaptığı açıklamada, Komisyon’un sürekli kuralları değiştirdiğini ve yeni çözümleri engellediğini öne sürüyor. Şirket, karara itiraz edeceğini ancak sürece dair Komisyon’la iletişimi sürdüreceğini ifade etti.

Apple, 22 Haziran’a kadar gerekli düzenlemeleri yapmazsa, ciroya bağlı tekrar eden para cezaları ile karşılaşacak. Aynı zamanda Nisan ayında verilen 500 milyon euroluk cezanın da en geç 23 Temmuz’a kadar ödenmesi gerekiyor.