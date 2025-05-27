Apple'ın iPhone'ların kamerasında kullanmak için 200MP bir sensör ürettirdiği ortaya çıktı. Peki ilk 200MP kameralı iPhone ne zaman gelecek?

Apple önümüzdeki yıllarda iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni özellikler üzerinde çalışıyor. Sızan bilgilere göre şirket, tam 200MP çözünürlüğe sahip bir kamera sensörünü test ediyor. Bu sensörle birlikte gelecekte iPhone’larda çekilecek fotoğraflar bambaşka bir seviyeye ulaşabilir.

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'daki güvenilir bir kaynağa göre bu yüksek çözünürlüklü sensör büyük ihtimalle 2027’de çıkacak olan iPhone 19 modelinde karşımıza çıkacak. Bu model, Apple’ın 20. yıl dönümünü kutlayacağı için özel sürprizlere gebe olacak.

iPhone 19 kamerada devrim yaratabilir

Esasında bir kameranın çekim kalitesini belirleyen temel şey kaç MP çözünürlüğe sahip olduğu değil fakat Apple'ın uzun süredir rakiplerine kıyasla daha düşük MP'e sahip kamera sensörleri kullanıyor olması nedeniyle bu durum daha ilgi çekici.

Bildiğiniz üzere son yıllarda çıkan orta segment üstü Android telefonlar için 200MP çözünürlük artık âdeta standart hâline geldi. Bu türden bir kamerayı iPhone'larda da görecek olmak şimdiden oldukça merak uyandırıyor.