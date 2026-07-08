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Apple, Broadcom ile Dev Anlaşmaya İmza Attı: ABD Topraklarında Milyarlarca Yeni Çip Üretilecek!

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Apple ve Broadcom arasında gelecek yıllarda üretilecek çiplere dair önemli bir anlaşmaya imza atıldı.

Apple, Broadcom ile Dev Anlaşmaya İmza Attı: ABD Topraklarında Milyarlarca Yeni Çip Üretilecek!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple, cebimizdeki iPhone’lardan masamızdaki Mac’lere kadar uzanan kablosuz bağlantı gücünün geleceği için yeni anlaşmasını duyurdu.

Şirket, Broadcom ile milyarlarca dolarlık devasa bir ortaklığa imza attığını açıkladı. Ortaklığın büyüklüğü tam 30 milyar doları aşıyor. Bu bütçeyle ABD'de tam 15 milyar adet yeni nesil çip üretilecek.

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Apple, Broadcom ile Dev Anlaşmaya İmza Attı: ABD Topraklarında Milyarlarca Yeni Çip Üretilecek!
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Apple üretimi "evine" taşıyor

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Apple, son yıllarda tedarik zincirini tek bir bölgeye bağımlı kılmaktan kurtarmak için ciddi adımlar atıyor. Broadcom ile yapılan bu anlaşma da şirketin "Amerikan Malı" çip hayalinin en büyük halkası.

Yatırım sayesinde Colorado’daki Fort Collins fabrikası 1,5 milyar dolarlık bir modernizasyon geçirecek ve Apple cihazlarının can damarı olan yüksek kaliteli radyo frekansı bileşenleri (FBAR filtreleri dâhil) burada üretilecek. Bu da demek oluyor ki gelecekte satın alacağımız Apple ürünleri çok daha güçlü ve kesintisiz bir kablosuz bağlantı sunacak.

Tim Cook'tan da açıklama geldi

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Apple CEO’su Tim Cook, iş birliğinden oldukça heyecanlı. Fort Collins’te üretilen parçaların Apple kalitesini sürdürmek için kritik önemde olduğunu belirten Cook, Amerikan üretimine ve inovasyonuna verdikleri desteğin altını çizdi.

Broadcom CEO’su Hock Tan da onlarca yıllık bu ortaklığın geleceğinden ve dünyayı birbirine bağlayan teknolojileri ABD'de üretmekten gurur duyduklarını ekledi.

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Apple

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