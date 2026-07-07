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iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler

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Apple, iOS 27'nin 3. geliştirici betasını resmen yayımladı. İşte iPhone'lar için sunulacak yeni özellikler.

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, yeni iPhone güncellemesi iOS 27’yi haziranda gerçekleştirdiği WWDC 2026 konferansında resmen tanıtmıştı. Eylülde geniş çapta kullanıma sunulacak sürüm için de sıra sıra beta sürümleri kullanıma sunuluyordu. Şimdi ise bir sonraki büyük beta olan iOS 27 Beta 3 yayımlandı.

iOS 27 Beta 3, geliştiriciler için resmen kullanıma sunuldu. Bu beta sürüm de birçok yeni özelliği beraberinde getiriyor. Gelin iOS 27 Beta 3 ile iPhone’lar için sunulan özelliklere birlikte göz atalım.

İçerikten Görseller

iOS 27 Beta 3 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelecek Özellikler
siri
recog
remidne
fotoğ +4

iOS 27 Beta 3 ile iPhone’lara gelen özellikler

Siri

siri

Siri iOS 27 ile yıllardır beklenen yapay zekâ desteğine nihayet kavuşacak. Bu kapsamda da Beta 3, önceki beta sürümlerinde pasif olarak yer alan Siri ses özelleştirme seçeneğini aktif hâle getiriyor. Artık desteklenen cihazlarda Siri’nin konuşma hızını ve ifade biçimini değiştirebiliyorsunuz. Şu an için kullanıcılara iki temel ses seçeneği sunuluyor. Siri’nin bu yeni ses özelleştirme yetenekleri tamamen cihaz üzerinde işlendiği sadece iPhone 17 Pro ve iPhone Air modelleriyle sınırlandırmış durumda.

Canlı tanıma

recog

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Erişilebilirlik tarafında ise "Canlı Tanıma" (Live Recognition) adı verilen yepyeni bir bölüm karşımıza çıkıyor. Cihaz içi yapay zekâ teknolojisini arkasına alan bu özellik, kamera uygulaması aracılığıyla etrafınızdaki nesneleri algılayıp size betimleyebiliyor. Üstelik kameranın gördüğü şeyler hakkında Siri'ye sorular sorabiliyorsunuz, dilerseniz sürekli sorduğunuz bir soruyu varsayılan olarak ayarlayabiliyor ya da kendinize özel aktiviteler oluşturabiliyorsunuz.

Anımsatıcılar, Fotoğraflar, Kestirmeler uygulamalarında ve Denetim Merkezi’nde değişiklikler

remidne

iOS 27 Beta 3, sadece büyük yapay zekâ özellikleriyle değil, günlük hayatımızı kolaylaştıran ufak arayüz değişiklikleriyle de öne çıkıyor. Anımsatıcılar uygulamasının ikonunda değişikliğe gidilmiş ve yapılacaklar listesi maddeleri Liquid Glass efektine sahip şekilde güncellenmiş.

fotoğ

Fotoğraflar uygulamasında ise ayarlar bölümüne derecelendirme bölümü eklenmiş. Bu özelliği açtığınızda fotoğraflar ve videolar üzerinde yıldız puanlamalarını görebiliyor, küçük resimlerin üzerinde ise bir derecelendirme rozeti görebiliyorsunuz.

kestirme

Kestirmeler tarafında da kullanıcı deneyimini iyileştiren bir esneklik sunulmuş. Yeni bir kestirme oluştururken, uygulamanın doğrudan doğal dil tabanlı "Kestirmeyi Betimle" arayüzüyle mi yoksa geleneksel manuel düzenleyiciyle mi açılacağını kendiniz seçebiliyorsunuz.

denetim merkezi

Ayrıca Denetim Merkezi'nde ise Wi-Fi'ye bağlı olsanız bile hücresel bağlantınızın durumunu, sinyal gücünü ve LTE mi yoksa 5G mi olduğunu rahatça görebilmenizi sağlayan küçük ama faydalı bir değişiklik de var.

Duvar Kağıtları, AirPods ve Ev Uygulaması

Bildirim panelini çektiğinizde, duvar kağıdınızın ana objesi kesilerek kullandığınız uygulamanın veya ana ekranın üzerinde öncelikli olarak beliriyor. Kilit ekranında ise bazı duvar kağıtlarında Denetim Merkezi butonlarının simgeleri beyaz yerine siyah renk alıyor.

airpods

AirPods'un Adaptif mod ayarına eklenen yeni bir kaydırıcı çubuk sayesinde, daha fazla şeffaflık veya daha fazla gürültü engelleme arasında hassas bir denge kurabiliyoruz. Haritalar uygulamasında ise rota tercihlerinin kaybolmadığını, seçenekler arayüzünün hemen altına dokunarak bu menüye ulaşılabileceğini hatırlatan açıklayıcı bir ipucu penceresi yer alıyor.

maps

Son olarak Apple, Ev (Home) uygulamasındaki Apple Intelligence özelliklerinin kullanımıyla ilgili önemli bir netlik kazandırdı. Ev uygulamasında sunulacak olan gelişmiş yapay zeka özelliklerinden tam anlamıyla yararlanabilmek için kullanıcıların en az 2 TB boyutunda bir iCloud+ planına sahip olması gerekecek.

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