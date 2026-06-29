İddia: Apple’ın Bu Yılki “Tarihi” Lansmanı Ne Zaman Gerçekleşecek?

Apple bu yıldan itibaren lansmanlarını ikiye ayıracak ve bu tarihi lansmanın ne zaman gerçekleşeceğine dair ilk iddia geldi.

Teknoloji sektörünün gözü kulağı her yıl eylül ayında Apple’a çevriliyor ancak bu kez beklentiler de sızıntılar da çıtayı arşa çıkarmış durumda.

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Sızan son bilgilere göre Apple, bu yıl eylül ayında sadece yeni nesil amiral gemilerini tanıtmakla kalmayacak, yıllardır beklenen katlanabilir iPhone’u da görücüye çıkaracak. Tarih ise şu anki sızıntılara göre 8 Eylül olacak gibi görünüyor.

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Yeni lansman 8 Eylül’de geliyor

Apple’a dair sızıntı söz konusu olduğunda güvenilir bilgi kaynaklarından olan Bloomberg yazarı Mark Gurman, merakla beklenen lansman için tarihi verdi. Apple’ın geleneksel takvimini inceleyen Gurman, dev etkinliğin büyük bir olasılıkla 8 Eylül günü gerçekleşeceğini iddia ediyor.

Eğer ufak bir sapma olursa, sonraki gün olan 9 Eylül de güçlü bir ihtimal olarak masada. Planlara göre tanıtımın hemen ardından ön siparişler ve eylül bitmeden yeni iPhone'lar sahiplerine kavuşacak.

Peki bu lansmanı diğerlerinden farklı kılan ne?

Apple önceki lansmanlarına kıyasla bu yıl hem yeni bir takvim düzenini hayata geçirecek hem de ilk kez katlanabilir ekranlı bir modelle karşımıza çıkacak.

Sızıntılarda "iPhone Ultra" adıyla anılan bu cihaz, iPhone 18 Pro ve 18 Pro Max modelleriyle birlikte aynı sahneyi paylaşacak. Standart model iPhone’lar ise artık bir sonraki yılın ilkbahar aylarında düzenlenecek yeni bir etkinlikte görücüye çıkacak.