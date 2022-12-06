Bir Reddit kullanıcısı, Dünya'nın herhangi bir yerine asteroit düştüğünde ne gibi sonuçların oluşturabileceğini gösteren bir internet sitesi yaptı. Biz de İstanbul'a eğer bir asteroit düşerse neler olacağını denedik. Gelin sonuçlara birlikte bakalım.

Kabul edelim, hepimiz hayatımızda bir kez bile olsa ‘Dünya’ya şimdi bir asteroit çarpsa ne olur?’ diye düşünmüşüzdür. Filmlere birçok kez konu olan bu ürkütücü senaryo, insanlığı yok etme potansiyeline sahip. Peki gerçekten bir gök taşının çarpması nasıl sonuçlar doğurur? Bir Reddit kullanıcısı bunun cevabını verdiğini söylüyor.

Gerçek ismi Neal Agarwal olan OrangePrototype kullanıcı ismine sahip bir kişi, dün Reddit’te yaptığı bir paylaşımda oldukça ilginç bir internet sitesi oluşturduğunu aktardı. İnternet sitesi, bir asteroidin Dünya’ya çarpması sonucunda nasıl etkilerin oluşabileceğini detaylı bir şekilde gösteriyor. Gelin hep beraber bu sitenin nasıl kullanılabildiğine ve sonuç olarak neler oluşabileceğine birlikte bakalım.

Öncelikle asteroidin nereye düşeceğini seçmemiz gerekiyor

Siteye ilk giriş yaptığımızda bizi bir dünya haritası ve yan kısımda asteroid hakkındaki bilgileri içeren bir bölüm karşılıyor. Öncelikle haritadan asteroidin düşeceği yeri seçiyoruz. Biz, Türkiye’nin en büyük şehri İstanbul’u seçtik.

Şimdi de asteroid hakkındaki detayları belirleyelim

İkinci olarak ise asteroid ile ilgili detayları belirliyoruz. Geliştirici, asteroidin türünden hızına kadar birçok farklı detayın belirlenmesine olanak tanımış. İlk denememizde bir taş asteroidi kullanalım, boyutu biraz abartalım ve rastgele bir hız belirleyelim. Çap olarak 500 metreyi ayarlayalım. Rastgele olarak kafamızdan belirlediğimiz bu bilgilerin sonrasında ise asteroidi fırlatmamızı sağlayan ‘Launch Asteroid’ kısmına basalım.

İşte İstanbul’a 500 metre çapında asteroit düşerse oluşacak sonuçlar: 13 kilometre genişliğinde ve 636 metre derinliğinde bir krater, milyonlarca ölü

Bunun ardından ise gök taşı belirlediğimiz yere düşüyor. İlk olarak çarpma sonucunda ne oluştuğunu görüyoruz. İstanbul Anadolu Yakası’na düşen taş 500 metre çapındaki asteroit, 13 kilometre genişliğinde bir krater oluştururken tahminen 1 milyon 88 bin 963 kişinin buharlaşarak ölmesine neden oluyor. Kraterin derinliği ise tamı tamına 636 metre. Ayrıca çarpma sonucunda dünyanın bir yılda tükettiğinden daha fazla enerjinin açığa çıktığı ve bu büyüklükte bir çarpmanın 411.000 yılda bir görüldüğü de sitede karşımıza çıkıyor.

Tabii ki sonuçlar bunlarla da sınırlı kalmıyor. Siteye göre böyle bir çarpma gerçekleşirse etkileri Kırklareli ve Balıkesir'e kadar ulaşan 22 kilometre genişliğinde bir ateş topu oluşacak ve bu, tahminen 7 milyon 566 bin 878 kişinin ölümüne yol açacak. Bunun yanı sıra 394.145 kişide üçüncü derecede, 638 bin 611 kişide ise ikinci derecede yanık oluşacak. 190 kilometre içindeki ağaçlar yanarken, 99 kilometrelik alan içinde bulunan tüm kıyafetler de alev alacak.

Bildiğiniz üzere çarpışmadan sonra dev bir şok dalgası da gelecek. Siteye göre bu tarz bir şey gerçekleşirse şok dalgasından 6 milyon 233 bin kişi hayatını kaybeder. 65 kilometrelik alan içindeki herkesin akciğerlerinde zarar görülürken 84 kilometrelik alan içerisindekilerin de kulak zarları tamamen yırtılır. 146 kilometre içindeki binaların tamamının yıkılacağını da eklemek gerek.

Çarpma sonrası rüzgardan ölenlerin sayısının ise 1.5 milyona yakın olabileceğini görüyoruz. Ayrıca bu tarz büyüklükte bir felaketin ardından 312 km öteden hissedilebilecek ve 78 binden fazla insanı öldürecek 7,5 büyüklüğünde bir depremin oluşacağı da görülebiliyor.

Peki, çok daha küçük bir asteroit düşerse ne olur?

30 metre çapındaki bir asteroidin düşmesi sonucunda oluşacaklar:

İlk denemizde biraz büyük bir asteroit boyutu seçtik. Peki biraz daha küçük bir asteroit İstanbul’a çarparsa ne olur? Bu sefer demir bir asteroit seçelim ve çapı 30 metre olarak ayarlayalım. Bunun, İstanbul’a gelen yeni uzun metrobüslerden biraz daha büyük olduğunu düşünebilirsiniz. Asteroidin hızını ise 20 kilometre olarak ayarlayalım ve bu sefer Avrupa Yakası’na düşmesini sağlayalım.

Bu tarz bir olay sonucunda ise asteroidin yere düşmeden 7 kilometre yukarıda patladığını görüyoruz. Ayrıca bu tarz bir olayın 394 yılda bir yaşandığı da aktarılıyor. 30 metrelik bir asteroidin düşmesi sonucunda ise oluşan ateş topundan 1.610.866 insan hayatını kaybediyor. 2 buçuk milyona yakın kişide üçüncü derece, 4 milyonun biraz üstündeki kişilerde ise ikinci derece yanık görülüyor. Şok dalgasından ise 109 kişinin öleceği ve 2,2 kilometrelik alandaki evlerin çökeceği tahmin ediliyor.

Tahmini sonuçlar veren bu sitede bazı çarpma sonuçlarının nasıl olabileceğini denedik. Siz de gezegenimize çarpacak olan cismin türünü (demir, taş, karbon, altın veya kuyruklu yıldız) ve boyutunu seçerek sonuçları görebilirsiniz. Bunu yapmak için buradaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

NASA, olası bir asteroit felaketinden korunmak için adımlar atmaya başladı bile

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) da gelecekte bu tarz bir olayın yaşanmasını engellemek için hamleler yapmaya çoktan başladı. DART ismi verilen proje kapsamında yakın zamanda uzaya gönderilen bir araç, milyonlarca kilometre uzaklıktaki bir gök taşına çarptı. Bu, ilerideki felaketleri önleyebilecek gezegen savunma sistemleri konusundaki ilk adımımız oldu.

Uzmanlara göre bir asteroidin tüm dünyadaki yaşamı tamamen yok etmesi için 96 kilometre civarında bir genişliğe sahip olması gerekiyor. Bunun yanı sıra 8 kilometre genişliğindeki bir cismin bile büyük zararlar verebileceği aktarılıyor. Milyonlarca yıl önce dinozorları yok eden gök taşının 11-12 kilometre civarında olduğunun tahmin edildiğini ekleyelim. Araştırmacılara göre eğer bu tarz bir olay günümüzde gerçekleşseydi korkunç sonuçlar doğardı; ancak kurtulanlar olabilirdi.

Siteyi oluşturan kullanıcının bazı diğer ilginç projeleri de bulunuyor

Neal Agrawal’in oluşturduğu tek ilginç proje bu değil. Twitter’da 36 binden fazla takipçiye sahip olan geliştirici, asteroit çarpmasının sonuçlarının da gösterildiği neal.fun isimli sitesinde herkesin deneyimleyebileceği farklı içeriklere de yer veriyor. Bunlar; bir sonraki iPhone neslini oluşturmaya olanak tanıyan, evrenin büyüklüğünü gösteren ve on yıl önce bugün neler olduğunu gösteren projeler gibi birçok farklı şeyi içeriyor.

Oldukça başarılı işler çıkaran geliştiricinin 20’den fazla projesine buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.