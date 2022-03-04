Apple, Çalışanların Ne Zaman Ofislere Döneceğini Açıkladı

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple, uzun bir aranın ardından çalışanlarının ofise ne zaman döneceğini açıkladı. CEO Tim Cook tarafından yapılan açıklamalarda, çalışanların 11 Nisan tarihinde hibrit çalışma modeli ile ofislere döneceği ifade edildi.

Şu sıralarda dünyanın tek gündemi Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş olsa da hepimizin bildiği gibi son iki yıldır hayatımızda bulunan COVID-19 pandemisi etkilerini sürdürmeye devam ediyor. Ancak virüsün etkisinin azalması, artık birçok ülkenin kısıtlamaları yavaş yavaş kaldırmasına neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde ülkemizde de bu konuda yaşanmış ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, maske gibi kısıtlamaların kaldırıldığını duyurmuştu.

Tabii ki birçok dev şirket de pandemi sebebiyle ofislerini kapatmıştı. Dünyanın en büyük şirketleri arasında yer alan Apple da bu şirketlerden biriydi. Çalışanlarına takviye aşı zorunluluğu getiren şirket, kasım ayında hibrit çalışma modeline geçeceklerini duyurmuş ve 1 Şubat günü çalışanların ofise döneceğini aktarmıştı. Ancak Omicron varyantı sebebiyle artan vakalar, şirketin aralık ayında karar değişikliğine gitmesine ve ofise dönüşü süresiz ertelemesine neden olmuştu. Şimdi gelen açıklamalar ise bu konuda önemli gelişmelerin yaşandığını gösterdi.

11 Nisan’da hibrit çalışma sistemine dönülüyor

CEO Tim Cook tarafından çalışanlara gönderilen bir e-postaya göre Apple, uzun zamandır planladığı hibrit çalışma modeline 11 Nisan tarihinde aşamalı olarak başlayacak. Dönüş programı ile ilgili detayları da paylaşan Cook, ilk olarak çalışanların bir gün ofise geleceğini aktardı. Programın ikinci haftasında haftasında ise bu durumun değişeceği ve iki gün ofise gelineceği aktarıldı.

Açıklamalara göre programın üçüncü aşamasında çalışanlar pazartesi, salı ve perşembe günleri ofise gelecek. Çarşamba ve cuma günleri ise isteyenler evden ‘esnek’ bir şekilde çalışabilecek. Ayrıca Cook, programın bu aşamasının 23 Mayıs’ta başlayacağını, tarihin ofislerdeki durumlara göre değişiklik gösterebileceğini de sözlerine ekledi.

Mağazalarda maske takmanın önümüzdeki haftalarda opsiyonel olabileceğini söyleyen Cook, gönderdiği e-postada bu süreçte çalışanlara gerekli desteğin ve esnekliğin verileceğini ifade etti. Ayrıca hibrit planın dört haftaya kadar uzaktan çalışma seçeneği içerdiğini söyleyen CEO, tekrar çalışanlar ile birlikte olmaktan heyecan duyduğunu da aktardı.

Apple dışında diğer teknoloji devlerinden de benzer haberler geliyor. Bu haberlere göre Google, 4 Mayıs’a kadar çalışanlarının ofise dönmesini isteyecek; ancak evden çalışmak isteyenler için de imkân sunacak. Ek olarak popüler sosyal medya platformu Twitter da bu konuda açıklamalarda bulundu ve 15 Mart’ta çalışanlarının ofise dönebileceğini aktardı. Twitter ayrıca çalışanların isterlerse hibrit, isterlerse tamamen ofisten çalışabileceklerini de sözlerine ekledi.