Apple'dan Çalışanlarına Takviye Aşı Zorunluluğu

Omicron varyantı sebebiyle artan vakalar dev şirketlerin yeni önlemlere yönelmesine sebep oluyor. Şimdi de Apple, çalışanlarına takviye doz aşı zorunluluğu getirdiğini, aşı olmayanların test yaptırarak ofislere girmek zorunda kalacağını açıkladı.

2020 yılında ortaya çıkan COVID-19 pandemisi, 2 yıla yakın süredir hayatımızın içinde bulunuyor. Milyonlarca insanın ölümüne yol açan bu hastalık, birçok insanın iş hayatını da olumsuz etkiliyor. Güney Afrika’da ortaya çıkan Omicron varyantı da vakaların tekrar yükselmesine yol açarak aşıların, özellikle de takviye doz olarak da adlandırılan üçüncü doz aşının önemini bir kez daha ortaya koyuyor.

Dünya çapında birçok dev şirket de hastalıkla mücadele etmek için çalışanlarını aşı olmaya teşvik eden kararlar alıyor. Geçtiğimiz günlerde dünyanın en büyük spor eşyası üreticilerinden olan Nike’ın aşı olmayan çalışanlarını işten çıkarma kararı aldığını sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de teknoloji devi Apple, yeni bir kararla çalışanlarına ‘takviye aşı zorunluluğu’ getirdi.

Aşı olmayan çalışanlar test yaptırmak zorunda kalacak

The Verge tarafından keşfedilen bir e-postaya göre, dünyanın en büyük şirketlerinden olan Apple, mağaza ve şirket çalışanlarına takviye doz aşı zorunluluğu getirdi. E-postada, takviye doz aşı olmaya hak kazanan bir çalışana aşı olması için 4 haftalık süre tanınacağı; aksi takdirde mağaza veya ofislere giriş yapmak için test yaptırması gerekeceği vurgulandı. Bu uygulamanın ise 15 Şubat’tan itibaren başlayacağı belirtildi.

Apple geçtiğimiz yıl aşısız çalışanlarına günlük, aşılılardan ise haftalık test zorunluluğu getirmiş; ancak bu uygulamanın testlerin sıklığını sonrasında azaltmıştı. Gelen yeni haberlerle de takviye aşı olmayan çalışanlara yapılan testlerin tekrardan artacağı ortaya çıkmış oldu. The Verge’e göre şirketin e-postasında, “Omicron gibi son derece bulaşıcı varyantların ortaya çıkışı, iki doz COVID-19 aşılarının etkinliğini azaltmaktadır. Bu yüzden de ağır hastalıklara karşı korunmak için takviye doz aşısı olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Apple dışında bir başka teknolji devi olan Meta da (eski adıyla Facebook) bu hafta başı yaptığı açıklamalarda Mart ayından itibaren takviye doz aşının çalışanlara zorunlu olacağını aktarmıştı. Google ise henüz takviye aşı konusunda bir zorunluluk uygulamadı; ancak şirket daha önce açıkladığı kararlar kapsamında iki doz COVID-19 aşısını ve haftalık testleri çalışanlarına zorunlu hâle getirmişti.