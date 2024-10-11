Apple'ın küresel çapta kolluk kuvvetleriyle konferanslar gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bugüne dek 2 konferans gerçekleştirildi ve bu etkinliklere 50'den fazla polis teşkilatı katıldı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple ile ilgili çarpıcı bir bilgi paylaşıldı. Forbes tarafından servis edilen bir habere göre dev şirket, geçtiğimiz dönemde kapalı kapılar ardında iki büyük konferans düzenledi. Kolluk kuvvetlerine yönelik bu konferanslarda, suç teşkil eden olaylarla ilgili Apple ürünlerinin nasıl daha etkin bir şekilde kullanılabileceği anlatıldı.

Edinilen bilgilere göre Apple'ın ilk konferansı 2019 yılında, ikincisi ise 2023 yılında gerçekleştirildi. Bu toplantılara 50'den fazla polis teşkilatı ve 7'den fazla ülkeden yetkili isimler katıldı. Ancak konferansa hangi ülkelerin katıldığına ilişkin net bir açıklama yapılmadı.

Potansiyel iş birlikleri üzerine görüşmeler yapıldı

"Global Police Summit" olarak isimlendirilen ve Apple Park'ta gerçekleştirildiği öğrenilen konferanslar, şirket ile kolluk kuvvetleri arasında potansiyel iş birliklerine odaklanıyordu. Hatta Apple'ın kamuoyu ile paylaşılmamış bazı projeleri polislerle paylaştığı bilgisi de mevcut. Tabii bu projelerle ilgili detaylar bilinmiyor.

Bu arada; aslına bakacak olursak Apple ile kolluk kuvvetlerinin arasının genelde soğuk olduğu bilinirdi. Zira Apple, geçmiş yıllarda bazı suçlar için kendisinden istenen yardım taleplerini reddetmişti. Ancak bugün ortaya çıkan Global Police Summit etkinlikleri, durumun pek de göründüğü gibi olmadığını ortaya koyuyor. Bakalım Apple, konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapacak mı...