Apple önümüzdeki yıl piyasaya süreceği iPhone 17 serisinin yanı sıra yeni iPhone SE 5 modeli ile Samsung'u tahtından indirmeyi amaçlıyor.

Yeni bir rapora göre yıllar süren rekabetin ardından Apple’ın 2025 yılında dünyanın en büyük telefon üreticisi olabileceği öngörülüyor. Yapılan tahminler, Apple'ın 2025'te Samsung'u geçerek liderliği ele alacağını ve bu başarının temelinde, uygun fiyatlı iPhone SE 4 ve eski modellerin sevkiyatlarının önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.

Özellikle Hindistan gibi gelişmekte olan pazarlardaki eski iPhone modellerinin uygun fiyatlarla sunulması, Apple'ın satışlarını artıracak önemli faktörlerden biri olacak.

Apple pazar payında Samsung'un %3 gerisinde

Counterpoint tarafından hazırlanan raporlara göre şu an için Samsung, Apple’ın pazar payında %3 önünde yer alıyor ancak Apple, özellikle yılın üçüncü ve dördüncü çeyreklerinde iPhone satışlarında önemli bir artış göstererek genellikle yıl bitmeden farkı daha da kapatıyor.

Techinsights’ın 2025 tahminlerine göre Apple bu ivmesini 2025'in ilk iki çeyreğinde de koruyarak yılın sonunda dünyanın en büyük telefon üreticisi hâline gelebilir. Apple’ın bu başarıya ulaşmasında, özellikle Çin pazarındaki agresif fiyat indirimlerinin etkili olacağı belirtiliyor. Çin, akıllı telefon üreticileri için en kritik pazarlardan biri ve Apple, eski iPhone modellerini rekabetçi fiyatlarla sunarak bu bölgedeki performansını artırmanın peşinde.

2025 yılına damgasını vurması beklenen uygun fiyatlı iPhone SE 5 modeli, OLED ekranla gelecek. Ayrıca iPhone 17 serisi ve özellikle yüksek fiyatlı iPhone 17 Slim modelinin piyasaya sürülmesiyle Apple'ın gelirlerinin rekor seviyelere ulaşması bekleniyor.

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