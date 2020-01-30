"Apple, Çentiksiz Bir iPhone SE 2 Plus Tanıtacak"

Bir analist, Apple'ın bu yıl piyasaya süreceği öngörülen iPhone SE 2'nin ardından, büyük değişiklikler sunacak bir iPhone SE 2 Plus modeli de tanıtacağını iddia etti.

Apple, ilk kez iPhone 5S modeli ile karşımıza çıkan TouchID teknolojisini, iPhone 8 modellerine kadar istikrarlı bir şekilde kullandı. Ancak iPhone X ile birlikte tanıştığımız FaceID, son birkaç yıldır TouchID'nin yerine geçmiş durumda. Yeni bir iddiaya göre Apple, TouchID'yi güncellenmiş versiyonu ile yeniden kullanacak.

Ünlü analist Ming-Chi Kuo'nun yeni iddiasına göre Apple, 2021'in ilk yarısında LCD ekranlı ve Touch ID sensörü güç düğmesinde yer alan yeni bir iPhone piyasaya sürmeyi planlıyor. Kuo, geçtiğimiz ay cihazın uçtan uca ekrana sahip olduğunu, ancak Face ID içermediğini söylemişti. Şimdi ise cihazın LCD ekranla geleceğini ve uygun fiyatlı bir akıllı telefon olacağını öne sürdü.

Apple, Touch ID kullanan çentiksiz bir iPhone tanıtabilir

Kuo'nun bahsettiği telefon, iPhone SE 2 Plus gibi görünüyor ve cihazın 2021'in ilk yarısına gelmesi bekleniyor. Kuo, iPhone SE 2 Plus'ın 5.5 inç veya 6.1 inç ekrana sahip olacağını öngörüyor. Ayrıca telefonda Face ID özelliğinin olmayacağını ve bu nedenle çentiksiz bir tasarımla geleceğini söylüyor. Bahsedilen cihazın bu yılın söylentilere konu olan telefonu iPhone 9'dan farklı olduğunu belirtmek gerekir. iPhone 9'un, büyük ölçüde güncellenmiş bir iPhone 8 olması bekleniyor.

Paylaşılan iddia oldukça ilginç ve belirtilen değişimler, Apple'ın bugüne kadar izlediği çizginin dışında. Ayrıca Apple'ın gelecek yıl amiral gemisi telefonlarında Lightning girişinden tamamen vazgeçeceği ve cihazlarında tamamen kablosuz bir deneyim sunacağı da iddia ediliyor.

Kuo, bu değişimin uygun fiyatlı modelleri ile premium modeller arasında fark yaratma çabası olduğuna dikkat çekiyor. Apple'ın gelecekteki iPhone serilerinde ne tarz yenilikler sunacağı şimdilik bilinmiyor.