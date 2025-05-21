Apple, WWDC 2025 geliştirici konferansının programını açıkladı. iOS 19 başta olmak üzere tüm duyuruların yapılacağı sunumun saati de belli oldu. İşte Apple'ın bu yılki en büyük etkinliklerinden olacak WWDC 2025 hakkında bilmeniz gerkenler.

Apple, her yıl düzenlediği WWDC geliştirici konferansının bu yılki başlama tarihini geçtiğimiz aylarda açıklamıştı. O açıklamada, etkinliğin 9 Haziran günü başlayacağı ifade edilmişti. Teknoloji devi, dün ise WWDC 2025’in tam programını duyurdu. Böylece tanıtımların ne zaman yapılacağı belli oldu.

Apple’ın yaptığı açıklamalara göre WWDC 2025, 9-13 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Şirketin büyük tanıtım sunumu da yine ilk günde yapılacak. Etkinlik, YouTube ve Apple’ın sitesinden canlı olarak yayımlanacak.

WWDC 2025 sunumu saat kaçta başlayacak?

Apple’ın WWDC sunumu, 9 Haziran 2025 tarihinde TSİ 20.00’de gerçekleştirilecek. Her sene olduğu gibi ilk günkü sunumda tüm yeni duyuruların yapıldığını göreceğiz. Diğer günler ise daha çok etkinlik katılımcılarına ve geliştiricilere yönelik deneyim odaklı olacak. Yani bizi ilgilendiren her şey 9 Haziran akşamı açıklanacak.

WWDC 2025’te neler tanıtılacak?

iOS 19

iPadOS 19

macOS 16

watchOS 12

tvOS 19

vision OS3

watchOS 12

Yeni Apple Intelligence özellikleri

Etkinliğin büyük oranda yazılım odaklı olmasını bekliyoruz. Şirketin iPhone’lardan Mac’lere kadar tüm cihazlarında kullanılan işletim sistemlerinin yeni sürümlerini bu etkinlikte göreceğiz. iPhone’ların yeni işletim sistemi sürümü olacak iOS 19’un visionOS’e benzeyerek son yılların en büyük güncellemelerinden biri olacağı konuşuluyor.

Apple’ın geçen sene cihazlarına yapay zekâ getirdiğini görmüştük. Bu seneki WWDC’de de Apple Intelligence ile gelecek yeni yapay zekâ özelliklerinin duyurulduğunu göreceğiz. Ayrıca bilmediğimiz sürprizler de olabilir. Biz de WWDC sırasında canlı olarak tüm yenilikleri sizlerle paylaşacağız.