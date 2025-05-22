Geçtiğimiz haftalarda çıkış yapan iOS 18.5, bazı problemleri beraberinde getirdi. Öyle ki kullanıcılar, dokunmatiğin çalışmaması ve aşırı ısınma gibi sorunlar yaşadığını bildiriyor.

Apple, geçtiğimiz haftalarda iOS 18’in yeni sürümü iOS 18.5’i resmen iPhone kullanıcıları için kullanıma sunmuştu. Sürüm, yepyeni duvar kâğıtlarından mail uygulamasında değişikliklere ve hata düzeltmelerine kadar birçok farklı yenilikle geliyordu. Ancak güncelleme, sorunları da beraberinde getirdi.

Öyle ki iOS 18.5’in yayımlanmasının ardından bazı iPhone kullanıcıları sorunlar yaşamayı bildirmeye başladı. Bunlar, cihazın sıcaklığından dokunmatik problemlerine farklı türden sorunları içeriyor. Gelin bu sorunlara birlikte göz atalım.

Aşırı ısınma ve dokunmatik çalışmama problemleri

Kullanıcılar, iPhone 15 Pro Max modelinde iOS 18.5’i yükledikten sonra dokunmatiğin ara sıra çalışmadığını gözlemlediğini bildirdi. Hatta bu sorunun tek bir uygulamada değil, telefon genelinde yaşandığını da ekledi. Cihaz, bazen dokunmaya tepki vermiyormuş. Başkaları ise her yer değil de belli dokunmalara tepki vermediğini gözlemlemiş. Örneğin PhoneArena editörleri; bir uygulamadan, reklamdan çıkmaya yarayan “X” işaretine ara sıra basılamadığını ifade etmiş.

Ayrıca farklı platformlardan şikâyetlerini dile getiren bazı kullanıcılar, iOS 18.5’i yükledikten sonra iPhone’larının aşırı hızlanmaya başladığını aktarmış. Bunların yanı sıra az sayıda kullanıcı uygulama logolarının kaybolduğunu ve genel performansın düştüğünü de söylüyor. Bazıları ise batarya performansının düştüğünü bildirmiş. Ancak batarya konusunda iyileşme gördüğünü söyleyenler de var. Yani pil konusunda biraz ilginç bir durum mevcut.

Kısacası iOS 18.5, dokunmalara tepki verme problemi başta olmak üzere ciddi problemlere sahip. Bu yüzden sorunların yaygınlığına göre Apple’ın iOS 18.5.1 güncellemesi yayımlayarak hataları düzelttiğini görebiliriz. Siz iOS 18.5’i yükledikten sonra bir sorun yaşadınız mı? Düşüncelerinizi bizlerle yorumlarda paylaşmayı unutmayın.