Apple, geri dönüşüm firması Geep Canada'nın eski iPhone'ları imha etmek yerine sattığını iddia ederek açtığı davayı beş yıl sonra geri çekti.

Apple, 2017 yılında geri dönüşüm firması Geep Canada’nın kendisine ait eski cihazları imha etmek yerine sattığını tespit ettiğini iddia ederek şirkete 23 milyon dolarlık dava açmıştı. Ancak beş yıl süren sürecin ardından, Apple bu davayı resmi bir açıklama yapmadan geri çekti.

Apple, geri dönüşüm için gönderdiği eski iPhone, iPad ve Apple Watch’ların gerçekten imha edilmediğini, aksine satıldığını fark ettiğini iddia ederek Geep Canada’ya dava açmıştı. Aradan geçen beş yılın ardından hiçbir açıklama yapmadan bu davadan vazgeçti. İşte nedeni!

Apple’ın denetimi neleri ortaya çıkardı?

Apple, 2014 yılında Geep Canada ile anlaşma yaptı ve eski iPhone, iPad ve Apple Watch gibi cihazların geri dönüştürülmesini sağladı. Ancak 2017’de yapılan bir denetimde Geep’in yaklaşık 100.000 cihazı imha etmediği, aksine ikinci el olarak sattığı öne sürüldü. Apple, bu cihazların seri numaralarını takip ederek bazılarının Çin’de yeniden kullanıma açıldığını tespit etti.

Geep Canada, Apple’ın suçlamalarını kabul etti ancak bu durumu “bazı çalışanlarının bireysel hareketleri” olarak açıkladı. Şirket, sorumlu olduğunu düşündüğü çalışanlara karşı kendi içinde yasal işlem başlattı. Apple, 2020’de açtığı davada ilerleme kaydetmedi ve beş yıl boyunca hiçbir ek yasal adım atmadı.

Kanada yasalarına göre, beş yıl boyunca ilerleme kaydedilmeyen davalar otomatik olarak düşüyor. Ancak Apple, beşinci yılın dolmasına bir gün kala davayı resmen geri çekmek için başvurdu. Şirketin bu kararı neden aldığı net değil. Apple, tazminat talebinden vazgeçmiş olsa da Geep Canada’nın bu süreçte ticari faaliyetlerini durdurduğu ve başka bir geri dönüşüm şirketiyle birleştiği biliniyor.